Александрия просматривает малийского центрбека

7 июля " Александрия " проведет очередной контрольный поединок - с "Колосом".

После этого спарринга в "Александрии" определятся, останется ли у них малийский легионер, центральный защитник Бурама Фомба, находящийся на просмотре. 2 июля он уже сыграл за "горожан" в контрольном поединке с "Днепром-1", который завершился вничью (1:1) и произвел неплохое впечатление.

Как уже сообщались ранее, контракты с "Александрией" подписали арендованный у "Шахтера" вратарь Георгий Ермаков, полузащитник Юрий Копына из "Руха", также на просмотре находится нападающий Олег Кожушко, ранее выступавший за армянский "Пюник".