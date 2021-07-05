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Александрия просматривает малийского центрбека
Бурама Фомба может стать игроком команды
fco.com.ua
7 июля "
После этого спарринга в "Александрии" определятся, останется ли у них малийский легионер, центральный защитник Бурама Фомба, находящийся на просмотре. 2 июля он уже сыграл за "горожан" в контрольном поединке с "Днепром-1", который завершился вничью (1:1) и произвел неплохое впечатление.
Как уже сообщались ранее, контракты с "Александрией" подписали арендованный у "Шахтера" вратарь Георгий Ермаков, полузащитник Юрий Копына из "Руха", также на просмотре находится нападающий Олег Кожушко, ранее выступавший за армянский "Пюник".
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