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Александрия просматривает малийского центрбека

Премьер-лига
(1 голосов)

Бурама Фомба может стать игроком команды

Александрия просматривает малийского центрбека

fco.com.ua

Новина українською

7 июля "Александрия" проведет очередной контрольный поединок - с "Колосом".

После этого спарринга в "Александрии" определятся, останется ли у них малийский легионер, центральный защитник Бурама Фомба, находящийся на просмотре. 2 июля он уже сыграл за "горожан" в контрольном поединке с "Днепром-1", который завершился вничью (1:1) и произвел неплохое впечатление.

Как уже сообщались ранее, контракты с "Александрией" подписали арендованный у "Шахтера" вратарь Георгий Ермаков, полузащитник Юрий Копына из "Руха", также на просмотре находится нападающий Олег Кожушко, ранее выступавший за армянский "Пюник".

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В статье: ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 17:28
Брать не думая!Олени вообще без игроков.Могут в пердыв отправится
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