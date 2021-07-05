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Майкон: Когда начнется чемпионат, мы будем на сто процентов готовы
Хавбек Шахтера не делает трагедии из поражения Ракуву
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Майкон высказался о
– Как оценишь второй спарринг в Австрии? Удалось ли выполнить установку тренера?
– Провели хороший матч, с учетом того, что сейчас отрабатываем. Да, проиграли, но на данный момент мы проходим период, когда самое главное – понять идеи тренера и перенести их на поле. Товарищеские матчи и существуют для нашего роста, для тренировки в игре. Когда начнется чемпионат, мы будем на сто процентов готовы и добьемся положительных результатов.
– Матч с серебряным призером чемпионата Польши был тяжелее, чем первый спарринг?
– Да, сложнее соперник и игра. Но повторюсь, что сейчас самое важное – привносить на поле то, что мы отрабатываем, понимать идеи Мистера и всегда прибавлять.
– Как взаимопонимание на поле с новичками?
– Идея тренера в принципе для нас нова, поэтому все мы – новые. Должны как можно быстрее адаптироваться. Стараемся максимально помогать друг другу, чтобы все время улучшать игру и провести отличный сезон.
– Что тренерский штаб сказал вам после матча?
– Нас настраивают, мы работаем. Поражения никогда не радуют, но нам сейчас нужно понять процесс и знать, что это обычный, природный рост.
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