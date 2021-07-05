Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин и Судаков выйдут в старте Шахтера на спарринг с Тюркгюджю
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 5 июля, "
Соперник - немецкий клуб с турецкими корнями "Тюркгюджю".
Начало матча - в 18:00.
Стартовый состав "горняков" на матче.
"Шахтер": Трубин, Конопля, Мампасси, Бондаренко, Сиприано, Маркос, Танковский, Судаков, Очеретько, Соломон, Дентиньо.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Додо, Марлон, Корниенко, Булеза, Майкон, Тете, Патрик, Педриньо, Мудрик, Сикан, Вьюнник.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Все спарринги клубов УПЛ: две ничьи Динамо, победа и поражение Шахтёра
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Marca: Лунин получит статус основного вратаря Реала на старте предсезонной подготовки
- Источник: Днепр-1 определился с ценой за Довбика
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 17:17
Ответить
0
-5
Лучшие букмекеры
загрузка...