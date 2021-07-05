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Трубин и Судаков выйдут в старте Шахтера на спарринг с Тюркгюджю

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Трубин и Судаков выйдут в старте Шахтера на спарринг с Тюркгюджю

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 5 июля, "Шахтер" проведет свой третий спарринг на сборе в Австрии.

Соперник - немецкий клуб с турецкими корнями "Тюркгюджю".

Начало матча - в 18:00.

Стартовый состав "горняков" на матче.

"Шахтер": Трубин, Конопля, Мампасси, Бондаренко, Сиприано, Маркос, Танковский, Судаков, Очеретько, Соломон, Дентиньо.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Додо, Марлон, Корниенко, Булеза, Майкон, Тете, Патрик, Педриньо, Мудрик, Сикан, Вьюнник.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 17:17
Герои Эвро!Молодые таланты!
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