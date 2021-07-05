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Источник: Копенгаген договорился с Шахтером по трансферу Хочолавы
Кажется, что трансфер уже на мази
shakhtar.com
Центральный защитник донецкого "
Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, стороны уже фактически договорились о трансфере.
Данный трансфер обойдется датчанам в 2 млн евро сразу и еще 2 млн возможными бонусами. Сам игрок подпишет контракт на 4 года.
Отмечается, что "Копенгаген" интересовался игроком еще два года назад, но тогда стороны не смогли договориться.
Напомним, что Хочолова перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. С тех пор он провел за "горняков" 83 матча, отметившись тремя голами.
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