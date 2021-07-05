Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Александр Демченко подписал контракт с Александрией
Еще одно усиление для горожан
fco.com.ua
"
Условия и сроки контракта клуб не афиширует.
Александр является воспитанником академии винницкой "Нивы".
В сезоне 2013/14 годов присоединился к "Ильичевцу". В следующем году перешел к любительскому клубу "Винница". Летом 2018 отправился в Италию, где играл в низших дивизионах за "Абано Кальчо" и "Портуенсе" (Рим).
Весной 2019 вернулся в Украину. Выступал за харьковский "Металлист 1925", винницкую "Ниву" и "Кремень" (Кременчуг).
Популярное сейчас
- Российского комментатора Губерниева внесли в черный список Минкульта. Он назвал решение "тупорылым"
- Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020
- Поражение Шахтера, претенденты на Ярмоленко, победа Месси. Главные новости за 4 июля
- Ящук: Десна и Олимпик покинут УПЛ из-за финансовых проблем
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО