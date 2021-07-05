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Хавбек Александр Демченко подписал контракт с Александрией

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще одно усиление для горожан

Хавбек Александр Демченко подписал контракт с Александрией

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" подписала контракт с полузащитником Александром Демченко.

Условия и сроки контракта клуб не афиширует.

Александр является воспитанником академии винницкой "Нивы".

В сезоне 2013/14 годов присоединился к "Ильичевцу". В следующем году перешел к любительскому клубу "Винница". Летом 2018 отправился в Италию, где играл в низших дивизионах за "Абано Кальчо" и "Портуенсе" (Рим).

Весной 2019 вернулся в Украину. Выступал за харьковский "Металлист 1925", винницкую "Ниву" и "Кремень" (Кременчуг).

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В статье: ФК Александрия Александр Демченко
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 19:37
Ну теперь первое место в кармане!
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