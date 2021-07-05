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Цитаишвили и Кулач выйдут в старте Динамо на спарринг с Дивонном
Третий спарринг киевлян в Швейцарии
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 5 июля "
Третьим по счету спарринг-партнером подопечных Мирчи Луческу станет французская команда US Divonne, представляющая группу "E" региональной лиги Франции.
Поединок начнется в 19.00 по киевскому времени.
Стартовый состав "Динамо": Моргун, Биловар, Вивчаренко, Скорко, Дубинчак, В. Волошин, Бражко, Цитаишвили, Коробенко, Н. Волошин, Кулач
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Комментарии (1)
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Дядько Петро (Волинь)
05.07.2021 в 19:12
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