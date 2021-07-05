Динамо - Дивонн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сегодня, 5 июля "Динамо" проведет очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону на сборе в Швейцарии.

Третьим по счету спарринг-партнером подопечных Мирчи Луческу станет французская команда US Divonne, представляющая группу "E" региональной лиги Франции.

Поединок начнется в 19.00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча доступна чуть ниже.