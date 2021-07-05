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Динамо - Дивонн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Третий спарринг киевлян на сборах
Фото: ФК Динамо
Сегодня, 5 июля "Динамо" проведет очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону на сборе в Швейцарии.
Третьим по счету спарринг-партнером подопечных Мирчи Луческу станет французская команда US Divonne, представляющая группу "E" региональной лиги Франции.
Поединок начнется в 19.00 по киевскому времени.
Видеотрансляция матча доступна чуть ниже.
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