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Шахтер не без труда одолел немецкий Тюркгюджю
Горняки забили победный гол на 85-й минуте
shakhtar.com
Сегодня соперником горняков выступал немецкий клуб с турецкими корнями из третьего дивизиона Тюркгюджю.
В стартовом составе дончан вышли Трубин и Судаков, которые вернулись из сборной, а вот все три новичка – Марлон, Педриньо и Траоре остались в запасе.
Горняки, если брать во внимание статус соперника, провели поединок довольно пассивно. Естественно, владели преимуществом, однако индивидуальную активность в первом тайме проявляли только Дентиньо и Соломон. Первый частенько пробовал пробивать, второй активно накручивал, обострял, и в итоге именно израильтянин в концовке заработал пенальти, который сам и реализовал.
После перерыва Шахтер остался верен себе, особо не обострял, ну а немецкие турки осмелели и все чаще стали переходить на чужую половину поля. До поры до времени это ни несло никакой угрозы, однако все закончилось тем, Слишкович ударом головой парашютом положил мяч в угол.
Впрочем, играть на ничью горняки не собирались, и почти сразу снова восстановили паритет - после фланговой атаки и простела Додо Мудрик замкнул дальнюю штангу.
2:1. Не самая внятная победа Шахтера. Конечно, спарринг, но пока что разглядеть идеи Де Дзерби через них тяжело
Шахтер – Тюркгюджю 2:1
Голы: Соломон (43, ппен), Мудрик (85) – Слишкович (80)
Шахтер: Трубин, Конопля, Мампасси, Бондаренко, Сиприано, Маркос, Танковский, Судаков, Очеретько, Соломон (Мудрик, 46), Дентиньо.
Шахтер с 62-й минуты: Трубин, Додо, Марлон, Бондаренко, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Педриньо, Мудрик, Сикан.
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