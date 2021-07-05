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Шахтер не без труда одолел немецкий Тюркгюджю

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Горняки забили победный гол на 85-й минуте

Шахтер не без труда одолел немецкий Тюркгюджю

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Шахтер сыграл свой третий спарринг на сборе в Австрии.

Сегодня соперником горняков выступал немецкий клуб с турецкими корнями из третьего дивизиона Тюркгюджю.

В стартовом составе дончан вышли Трубин и Судаков, которые вернулись из сборной, а вот все три новичка – Марлон, Педриньо и Траоре остались в запасе.

Горняки, если брать во внимание статус соперника, провели поединок довольно пассивно. Естественно, владели преимуществом, однако индивидуальную активность в первом тайме проявляли только Дентиньо и Соломон. Первый частенько пробовал пробивать, второй активно накручивал, обострял, и в итоге именно израильтянин в концовке заработал пенальти, который сам и реализовал.

После перерыва Шахтер остался верен себе, особо не обострял, ну а немецкие турки осмелели и все чаще стали переходить на чужую половину поля. До поры до времени это ни несло никакой угрозы, однако все закончилось тем, Слишкович ударом головой парашютом положил мяч в угол.

Впрочем, играть на ничью горняки не собирались, и почти сразу снова восстановили паритет - после фланговой атаки и простела Додо Мудрик замкнул дальнюю штангу.

2:1. Не самая внятная победа Шахтера. Конечно, спарринг, но пока что разглядеть идеи Де Дзерби через них тяжело

Шахтер – Тюркгюджю 2:1

Голы: Соломон (43, ппен), Мудрик (85) – Слишкович (80)

Шахтер: Трубин, Конопля, Мампасси, Бондаренко, Сиприано, Маркос, Танковский, Судаков, Очеретько, Соломон (Мудрик, 46), Дентиньо.

Шахтер с 62-й минуты: Трубин, Додо, Марлон, Бондаренко, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Педриньо, Мудрик, Сикан.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2021 в 22:05
Зачем такие спаринги? Никакая команда, никакая игра, никакой результат. Персонал команды и то бы лучше сыграл.
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
05.07.2021 в 21:26
Не без труда ахахахаха
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+2
0
vlotko (Броди)
05.07.2021 в 21:13
Клуб турецької діаспори в Мюнхені? Яка ліга?
Ответить
+1
0
djumba (Мелитополь)
05.07.2021 в 21:42
По итогам прошлого сезона пробили в 3-ю Бундеслигу. Прошлый сезон еще в аматорах в регионалке играли...
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0
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