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Молодежь Динамо разгромила французских аматоров. Кулач сделал дубль
Мирча Луческу посмотрел молодежь и потенциальных новичков
fcdynamo.kiev.ua
Спарринг-партнером подопечных Мирчи Луческу был французский Дивонн – представитель региональной лиги Франции.
Стартовый состав киевлян был довольно экспериментальным, что и неудивительно в отсутствии сборников. Луческу выпустил молодежь и потенциальных новичков, что, впрочем, на результате не сказалось.
Киевляне отгрузили сопернику 5 сухихи мячей, причем дублем отметился Владислав Кулач, еще по одному добавили Викентий Волошин, Цитаишвили и Ванат.
В целом, киевляне на голову превосходили соперника, обыграв французов на минимальных оборотах.
Главный итог поединка - Луческу посмотрел молодежь и потенциальных новичков, подготовка к сезону продолжается.
Динамо – Дивонн 5:0
Голы: В. Волошин (13), Кулач (19, 60, пен.), Цитаишвили (68), Ванат (85)
"Динамо": Моргун (Кучерук, 46), Биловар, Вивчаренко, Скорко (Кравченк, 59), Дубинчак, В. Волошин, Бражко, Цитаишвили, Коробенко, Н. Волошин (Антюх, 61), Кулач (Ванат, 63)
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