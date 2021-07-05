Молодежь Динамо разгромила французских аматоров. Кулач сделал дубль

Киевское Динамо провело свой очередной, третий контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону на сборе в Швейцарии.

Спарринг-партнером подопечных Мирчи Луческу был французский Дивонн – представитель региональной лиги Франции.

Стартовый состав киевлян был довольно экспериментальным, что и неудивительно в отсутствии сборников. Луческу выпустил молодежь и потенциальных новичков, что, впрочем, на результате не сказалось.

Киевляне отгрузили сопернику 5 сухихи мячей, причем дублем отметился Владислав Кулач, еще по одному добавили Викентий Волошин, Цитаишвили и Ванат.

В целом, киевляне на голову превосходили соперника, обыграв французов на минимальных оборотах.

Главный итог поединка - Луческу посмотрел молодежь и потенциальных новичков, подготовка к сезону продолжается.

Динамо – Дивонн 5:0

Голы: В. Волошин (13), Кулач (19, 60, пен.), Цитаишвили (68), Ванат (85)

"Динамо": Моргун (Кучерук, 46), Биловар, Вивчаренко, Скорко (Кравченк, 59), Дубинчак, В. Волошин, Бражко, Цитаишвили, Коробенко, Н. Волошин (Антюх, 61), Кулач (Ванат, 63)