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Паст стал игроком Днепра-1

Премьер-лига
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(1 голосов)

Днепряне подписали второго голкипера за день

Паст стал игроком Днепра-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" подписал контракт с 33-летним голкипером Евгением Пастом.

Соглашение сторон рассчитано на 2 года.

Паст является воспитанником "Черноморца", за который дебютировал в начале 2010 года.

С 2016 года три сезона защищал цвета "Звезды" из Кропивницкого, последние три сезона вратарь был игроком черниговской "Десны", за которую сыграл 75 матчей, в которых пропустил 82 гола.

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В статье: Евгений Паст Десна (Чернигов) СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 21:42
Зачем брать 33-летнего игрока для команды которая в этом сезоне будет биться за призовые места???Юрчук впорядке,взяли румына???Нужно защиту искать и форварда таранного типа в пару к Артему Долбику или на замену ему.
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0
0
dp_dp (Ukraine)
05.07.2021 в 21:49
Не задумывались что люди внутри клуба чуть лучше видят ситуацию чем любитель, сидя на диване? Юрчук травмирован, хотя бы поэтому.
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+1
0
balamyt (Boston)
05.07.2021 в 22:04
А где же грузин и того которого брали со Львова..Ну и конечно срочно нужен Цент.защитник уровня Дугласа ,но где его найти...инов и Сваток не уровень УПЛ..для ЕЛ..
0
0
dp_dp (Ukraine)
05.07.2021 в 22:10
Грузин не потянул, Сарнавский тоже. Решили попробовать других. Вообщ проблемы нет здесь.
0
0


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