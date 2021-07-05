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Паст стал игроком Днепра-1
Днепряне подписали второго голкипера за день
scdnipro1.com.ua
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Соглашение сторон рассчитано на 2 года.
Паст является воспитанником "Черноморца", за который дебютировал в начале 2010 года.
С 2016 года три сезона защищал цвета "Звезды" из Кропивницкого, последние три сезона вратарь был игроком черниговской "Десны", за которую сыграл 75 матчей, в которых пропустил 82 гола.
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Источник:СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
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dp_dp (Ukraine)
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balamyt (Boston)
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