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Эйбар в ближайшее время объявит о переходе Соля - журналист
В Испании говорят, что все уже согласовано
Нападающий "
Как сообщает испанский журналист Манох Дасвани, стороны уже обо всем договорились, официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни.
Каких-либо подробностей источник не дает, однако ранее сообщалось, что испанский клуб арендует Соля.
Напомним, прошлый сезон 29-летний Фран провел в аренде в "Тенерифе" - за 38 поединков Соль записал на свой счет 10 забитых мячей.
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Источник:Twitter
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
05.07.2021 в 22:04
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