Эйбар в ближайшее время объявит о переходе Соля - журналист

Нападающий " Динамо " Фран Соль в ближайшее время станет игроком "Эйбара".

Как сообщает испанский журналист Манох Дасвани, стороны уже обо всем договорились, официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни.

Каких-либо подробностей источник не дает, однако ранее сообщалось, что испанский клуб арендует Соля.

Напомним, прошлый сезон 29-летний Фран провел в аренде в "Тенерифе" - за 38 поединков Соль записал на свой счет 10 забитых мячей.