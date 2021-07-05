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Эйбар в ближайшее время объявит о переходе Соля - журналист

Премьер-лига
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В Испании говорят, что все уже согласовано

Эйбар в ближайшее время объявит о переходе Соля - журналист

Новина українською

Нападающий "Динамо" Фран Соль в ближайшее время станет игроком "Эйбара".

Как сообщает испанский журналист Манох Дасвани, стороны уже обо всем договорились, официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни.

Каких-либо подробностей источник не дает, однако ранее сообщалось, что испанский клуб арендует Соля.

Напомним, прошлый сезон 29-летний Фран провел в аренде в "Тенерифе" - за 38 поединков Соль записал на свой счет 10 забитых мячей.

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В статье: Динамо (Киев) Эйбар Франсиско Соль
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
05.07.2021 в 22:04
жаль что он не нужен Динамо. явно не хуже Супряги и Беседина.
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