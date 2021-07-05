Жозе Боту: Если понадобится, мы готовы предложить и подписать нужных игроков

Директор департамента селекции " Шахтера " Жозе Боту рассказал об австрийских сборах и летней селекции.

– Все три новичка "Шахтера" – Лассина Траоре, Педриньо и Марлон – в двух первых спаррингах сыграли в стартовом составе. Как быстро они смогли влиться в коллектив и понять идеи Роберто Де Дзерби?

– Футболисты в процессе адаптации и вливаются в систему игры Де Дзерби, но они уже сейчас временами демонстрируют определенные хорошие качества, из-за которых и оказались в "Шахтере".

– Можете назвать самые сильные стороны каждого из новичков?

– Все трое обладают хорошей техникой, наличие которой предполагает наша игра. У них разные амплуа, и каждый наделен специфическими качествами на конкретной позиции. Марлон – центральный защитник, комфортно чувствующий себя с мячом, что очень важно для нас. Педриньо – плеймейкер, который может решать задачи на ограниченном пространстве. А Лассина Траоре сочетает в себе такие качества, как мощь, скорость и техника.

– Вы каждый день присутствуете на тренировках "Шахтера" в Австрии. Как уже сейчас меняется игра "горняков" и что нового привнес в процесс Роберто Де Дзерби и его штаб?

– Роберто очень ориентирован на атаку и прививает подопечным эту ментальность, которая, безусловно, в "Шахтере" уже была. Сейчас игроки уже понимают новые требования, и через короткое время мы будем показывать тот футбол, что хочет видеть тренер.

– Все ли идет по плану на сборах?

– Как и любые предсезонные подготовительные сборы, эти также предназначены для того, чтобы привить командный дух и адаптироваться к требованиям тренера.

– Какой игры "Шахтера" ждать болельщикам в новом сезоне?

– Они могут быть уверены в том, что "Шахтер" станет демонстрировать доминирующую игру и контролировать мяч. Неважно, какой соперник будет противостоять нам, мяч будет под нашим контролем.

– Следует ли болельщикам ожидать новичков до закрытия трансферного окна?

– Мы ежедневно работаем и просматриваем множество футболистов. Если понадобится, готовы предложить и подписать нужных игроков.