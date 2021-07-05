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Судаков: Были закрыты в сборной два месяца, накопилась психологическая усталость

Премьер-лига
(1 голосов)

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Судаков: Были закрыты в сборной два месяца, накопилась психологическая усталость

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков после матча с "Тюркгюджю" (2:1) рассказал о возвращении в клуб из сборной Украины, разговоре с Роберто Де Дзерби, новой тактике, желании играть и развиваться.

– Только вчера ты вернулся из сборной Украины и присоединился к команде, а сегодня уже вышел в стартовом составе. Чувствовал ли усталость? Понял ли уже идеи Роберто Де Дзерби?

– Мы особо не играли, но были закрыты в сборной два месяца, поэтому усталость, думаю, накопилась больше психологическая. Тренер спросил, готов ли, я ответил, что хочу, горю желанием играть. Схема похожа с той, что в сборной, потому что тоже итальянцы, выход из обороны… Уже немного прошел это и отчасти был подготовлен. Но все равно вчера была небольшая теория – узнал много нового. Очень интересно. Я побыл на сборе всего день, но уже по одному этому матчу у меня невероятные впечатления. Хочется в первую очередь развиваться. Тренер очень интересный: хочется брать от него по максимуму. Все через пас, через контроль мяча, выход из обороны, позиционная атака – мне очень нравится.

– Была ли личная беседа с Роберто Де Дзерби? О чем говорили?

– Да, вчера вечером поговорили. Он спросил о состоянии и готовности. Я ответил, что хочу играть и тренироваться. Поговорили о тактике. Тренер спросил, где могу играть, показал, где я должен играть, как открываться. Сегодня утром провели тактическую тренировку. Конечно, тяжело за один день все понять, потому что информации много и усваивать нужно постепенно. Но даже по этой игре, думаю, болельщики уже видят разницу. Вчера я смотрел первый тайм с "Ракувом" и почти все время улыбался, потому что мне нравилось, как действуют парни и вообще наше построение игры.

– В новом сезоне болельщики увидят совершенно новый футбол "Шахтера"?

– Как сказать… "Шахтер" всегда играет в позиционный футбол, наверное, на протяжении двадцати лет. Но именно эта тактика, думаю, для всех болельщиков будет новой. Новый выход из обороны, новая позиционная атака. Это что-то новое для украинского футбола вообще. По крайней мере лично я такого в современном футболе еще не видел. Очень интересно, как все будет происходить и как мы будем улучшаться. Даже более чем уверен, что к сезону будет все отлично.

– В первом тайме было много перемещений в центре поля, удержание мяча, но показалось, что мало передач в штрафную соперника. Так ли это? Была ли это установка тренера?

– Просто соперник действовал в середине очень плотно, а у нас практически все строится через контроль: вытащить на себя, игра на третьего... Потому было тяжеловато. И нужно отдать должное оппоненту: хорошая команда, агрессивная, не уступала в борьбе, есть технически оснащенные ребята. Для меня это первый матч – пока не до конца знаю, как открываться в третьей зоне и правильно работать над завершением. Но со временем, к следующей игре, я думаю, будет уже чуть-чуть лучше.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (9)
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djeff2015 (Запорожье)
05.07.2021 в 23:21
на х...ехал в СБУ раз "устал психологически"? от чего?????
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
05.07.2021 в 23:42
Енергійні люди від бездіяльності втомлюються більше, ніж від важкої праці.
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0
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
05.07.2021 в 23:19
Лично я жду от итальянца, во первых, улучшения игры после навесов в штрафную ШД (напоминаю БМ - ШД), во-вторых, убирания из основы Степаненко,Кривцова,Патрика (это все -тормоза команды), в третьих - натаскиваниях их всех (игроков) на правильное проведение контратак (типа Соломона в игре ШД-РП). Ну и побольше украинцев в составе.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
05.07.2021 в 23:42
Степаненко единственный разрушитель
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+1
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
06.07.2021 в 00:01
Был. Набрал же человек фактурных, опытных типа, в Италии же умеют играть в ззащите? Одно смущает - говорят, просит Локателли, это опорник вроде. А куда девать опорников, шо есть в ШД? В товарняках, шо видел - никто ничего не выжигал, в рамках правил, прессовали Шахтер нормально. Спишем все на подг. этап. Имена вообще-то есть, и данные есть, пора показывать, шо умеют.
0
0
Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 23:08
Хорошо что не выпустили.Опозорился бы тоже.Еще рано на такие турниры.
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0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2021 в 23:07
Два місяці готували баранів в загоні щоб вони всрались перед англійськими левами.
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+6
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
05.07.2021 в 22:49
А міг би стати найкращим на Євро, якби випускали.
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+2
-2
Acsakal (Kharkov)
05.07.2021 в 23:30
Як мінімум 9 футболістів з 26 членів збірної України могли стати кращими на Євро, якби головний тренер згадав їхні прізвища.
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+1
0


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