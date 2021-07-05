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Судаков: Были закрыты в сборной два месяца, накопилась психологическая усталость
Хавбек прибыл из сборной в расположении Шахтера
shakhtar.com
Полузащитник "
– Только вчера ты вернулся из сборной Украины и присоединился к команде, а сегодня уже вышел в стартовом составе. Чувствовал ли усталость? Понял ли уже идеи Роберто Де Дзерби?
– Мы особо не играли, но были закрыты в сборной два месяца, поэтому усталость, думаю, накопилась больше психологическая. Тренер спросил, готов ли, я ответил, что хочу, горю желанием играть. Схема похожа с той, что в сборной, потому что тоже итальянцы, выход из обороны… Уже немного прошел это и отчасти был подготовлен. Но все равно вчера была небольшая теория – узнал много нового. Очень интересно. Я побыл на сборе всего день, но уже по одному этому матчу у меня невероятные впечатления. Хочется в первую очередь развиваться. Тренер очень интересный: хочется брать от него по максимуму. Все через пас, через контроль мяча, выход из обороны, позиционная атака – мне очень нравится.
– Была ли личная беседа с Роберто Де Дзерби? О чем говорили?
– Да, вчера вечером поговорили. Он спросил о состоянии и готовности. Я ответил, что хочу играть и тренироваться. Поговорили о тактике. Тренер спросил, где могу играть, показал, где я должен играть, как открываться. Сегодня утром провели тактическую тренировку. Конечно, тяжело за один день все понять, потому что информации много и усваивать нужно постепенно. Но даже по этой игре, думаю, болельщики уже видят разницу. Вчера я смотрел первый тайм с "Ракувом" и почти все время улыбался, потому что мне нравилось, как действуют парни и вообще наше построение игры.
– В новом сезоне болельщики увидят совершенно новый футбол "Шахтера"?
– Как сказать… "Шахтер" всегда играет в позиционный футбол, наверное, на протяжении двадцати лет. Но именно эта тактика, думаю, для всех болельщиков будет новой. Новый выход из обороны, новая позиционная атака. Это что-то новое для украинского футбола вообще. По крайней мере лично я такого в современном футболе еще не видел. Очень интересно, как все будет происходить и как мы будем улучшаться. Даже более чем уверен, что к сезону будет все отлично.
– В первом тайме было много перемещений в центре поля, удержание мяча, но показалось, что мало передач в штрафную соперника. Так ли это? Была ли это установка тренера?
– Просто соперник действовал в середине очень плотно, а у нас практически все строится через контроль: вытащить на себя, игра на третьего... Потому было тяжеловато. И нужно отдать должное оппоненту: хорошая команда, агрессивная, не уступала в борьбе, есть технически оснащенные ребята. Для меня это первый матч – пока не до конца знаю, как открываться в третьей зоне и правильно работать над завершением. Но со временем, к следующей игре, я думаю, будет уже чуть-чуть лучше.
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