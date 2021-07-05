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Вивчаренко: Дивонн – хороший соперник
Защитник Динамо вывел команду с капитанской повязкой
fcdynamo.kiev.ua
Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал итог третьего контрольного матча на сборе в Швейцарии –
- Ты вывел команду на поле с капитанской повязкой. Какие чувствуешь эмоции?
- Это очень приятно. Горжусь быть капитаном такой великой команды. Спасибо тренерскому штабу за доверие.
- По какому принципу выбирался сегодня капитан?
- Не знаю. Сказали, что я вывожу команду – тренерский штаб так решил.
- Как прокомментируешь игру? Можно ли сказать, что переиграли соперника во всех компонентах?
- "Дивонн" – хороший соперник, хоть они и выступают в низшей французской лиге. Мы же играем под нагрузками, и для молодежи этот матч был важен, чтобы показать, на что мы способны, и доказать, что можем играть в таком клубе.
- Насколько важной является победа на сборах?
- С точки зрения психологии победа прибавляет уверенности каждому игроку. Побеждать в каждой игре – это то, к чему мы стремимся.
- Как можешь оценить свою функциональную готовность на данный момент?
- Тяжело оценить самого себя, это будет делать тренерский штаб. Но могу сказать, что мы выступаем под большими нагрузками, поэтому сейчас очень тяжело.
- Вчера мы видели две разных тренировки: на первой было больше беговой работы, на второй – ударов по воротах. Какая работа тебе больше по душе?
- Нужна и та, и другая работа. Необходимо заложить фундамент на весь сезон, чтобы подойти к нему хорошо подготовленными. Конечно, нужно все совмещать и работать также над реализацией моментов.
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