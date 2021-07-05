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Кулач: 15 тысяч евро? Это смешно. В Ворскле нет таких условий уже почти 10 лет

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард говорит, что дело совсем не в деньгах

Кулач: 15 тысяч евро? Это смешно. В Ворскле нет таких условий уже почти 10 лет

Фото - ФК Ворскла

Новина українською

Нападающий Владислав Кулач рассказал, почему он не продлил контракт с "Ворсклой" и отправился на сбор с "Динамо".

— Вы полюбовно расстались с твоим бывшим клубом?

— В принципе, все хорошо. Может, не все меня там поняли, но футбольные люди точно поймут. Я не думаю, что в Украине есть много игроков, которые откажутся от возможности закрепиться в таком клубе, как Динамо. Считаю, что это шаг вперед.

— Как так получилось, что ты ушел свободным агентом? Неужели Ворскла не предлагала тебе новый контракт еще зимой?

— Зимой — нет. Месяца за полтора до окончания соглашения разговор был, но мы решили вернуться к нему в конце сезона…

Я благодарен "Ворскле" за все, что она для меня сделала. Меня здесь дважды хорошо приняли. Мы занимали третье место в УПЛ, выступали в групповом раунде Лиги Европы, выходили в финал Кубка Украины. Полтава стала для меня вторым домом. Я всегда буду поддерживать Ворсклу.

— В СМИ из тебя рисуют этакого рвача. Мол, выбрал не футбол, а деньги…

— Я не знаю, кто за этим стоит и кому это выгодно. У меня была зарплата около 15 тысяч евро? Это смешно. В Ворскле нет таких условий уже почти 10 лет. В Полтаве у меня была обычная, средняя зарплата, и руководители клуба это могут подтвердить.

Пишут, что у меня было 20 переходов в карьере. Так я бы им посоветовал купить калькулятор. Могу подарить. Но дело даже не в этом. Как можно говорить, что я выбрал не футбол? Возможный переход в Динамо — это не футбол? Тысячи отечественных игроков мечтают попасть в этот клуб, живут такой целью, а тот, кто этого не понимает, пожалуй, выбрал, скорее всего, не ту профессию и не знает, что такое шаг вперед.

— Тебя это сильно задело?

— На слухи стараюсь не реагировать, но у нас сейчас такой мир, что практически все СМИ подхватывают все подряд — любую чушь. Неужели тяжело было проверить? Мне никто даже не позвонил, не спросил. Да, у нас был разговор с Ворсклой по новому контракту, но я и близко не просил ту сумму, которую называют. Я понимаю, что ошибки бывают у всех, но ложь не приму никогда.

Я поехал на сборы в Динамо только для того, чтобы развиваться как игрок, чтобы работать под руководством одного из лучших тренеров в мире, чтобы выступать в составе чемпиона страны, попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Сложится или нет, я не знаю. Но, поверьте, все остальное для меня на втором месте. Я выбрал футбол и только футбол.

— Давай тогда окончательно закроем тему финансов. Без долгов из Ворсклы в последние годы мало кто уходит. Ты стал исключением?

— Небольшая задолженность есть, но я уверен, что руководство решит этот вопрос в ближайшее время. В последний сезон проблем не было, но во время карантина были небольшие задержки. Все это мелочи.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
06.07.2021 в 00:25
...интересно, кто ж так ополчился на этого парня, которого только надо приветствовать желанием расти. И что плохого желание заработать, повышая квалификацию и участвовать в кубках? Интересно, не из Полтавы ли ноги растут, а здесь подхватили. Парень сам хочет решить свою судьбу, еще не зная как все сложится, а "доброжелатели" уже слюной изошли..., причем целенаправленно... Какая хрен ротация или все хотят "месси" да "рону" ,...увяньте, дайте парню возможность....
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жека-киев (биг виладж)
06.07.2021 в 00:21
Живаго супержлоб)) відпустити кращого гравця перед стартом в ЄК. При тому, що великих зусиль не вимагалось. Трохи накинуть, і продовжитььна рік, ще б і заробив.
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