Кулач: 15 тысяч евро? Это смешно. В Ворскле нет таких условий уже почти 10 лет

Нападающий Владислав Кулач рассказал, почему он не продлил контракт с "Ворсклой" и отправился на сбор с " Динамо ".

— Вы полюбовно расстались с твоим бывшим клубом?

— В принципе, все хорошо. Может, не все меня там поняли, но футбольные люди точно поймут. Я не думаю, что в Украине есть много игроков, которые откажутся от возможности закрепиться в таком клубе, как Динамо. Считаю, что это шаг вперед.

— Как так получилось, что ты ушел свободным агентом? Неужели Ворскла не предлагала тебе новый контракт еще зимой?

— Зимой — нет. Месяца за полтора до окончания соглашения разговор был, но мы решили вернуться к нему в конце сезона…

Я благодарен "Ворскле" за все, что она для меня сделала. Меня здесь дважды хорошо приняли. Мы занимали третье место в УПЛ, выступали в групповом раунде Лиги Европы, выходили в финал Кубка Украины. Полтава стала для меня вторым домом. Я всегда буду поддерживать Ворсклу.

— В СМИ из тебя рисуют этакого рвача. Мол, выбрал не футбол, а деньги…

— Я не знаю, кто за этим стоит и кому это выгодно. У меня была зарплата около 15 тысяч евро ? Это смешно. В Ворскле нет таких условий уже почти 10 лет. В Полтаве у меня была обычная, средняя зарплата, и руководители клуба это могут подтвердить.

Пишут, что у меня было 20 переходов в карьере. Так я бы им посоветовал купить калькулятор. Могу подарить. Но дело даже не в этом. Как можно говорить, что я выбрал не футбол? Возможный переход в Динамо — это не футбол? Тысячи отечественных игроков мечтают попасть в этот клуб, живут такой целью, а тот, кто этого не понимает, пожалуй, выбрал, скорее всего, не ту профессию и не знает, что такое шаг вперед.

— Тебя это сильно задело?

— На слухи стараюсь не реагировать, но у нас сейчас такой мир, что практически все СМИ подхватывают все подряд — любую чушь. Неужели тяжело было проверить? Мне никто даже не позвонил, не спросил. Да, у нас был разговор с Ворсклой по новому контракту, но я и близко не просил ту сумму, которую называют. Я понимаю, что ошибки бывают у всех, но ложь не приму никогда.

Я поехал на сборы в Динамо только для того, чтобы развиваться как игрок, чтобы работать под руководством одного из лучших тренеров в мире, чтобы выступать в составе чемпиона страны, попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Сложится или нет, я не знаю. Но, поверьте, все остальное для меня на втором месте. Я выбрал футбол и только футбол.

— Давай тогда окончательно закроем тему финансов. Без долгов из Ворсклы в последние годы мало кто уходит. Ты стал исключением?

— Небольшая задолженность есть, но я уверен, что руководство решит этот вопрос в ближайшее время. В последний сезон проблем не было, но во время карантина были небольшие задержки. Все это мелочи.