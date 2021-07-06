Бондаренко: Интеллектуальные игроки должны уметь действовать на всех позициях

Полузащитник Артем Бондаренко поделился впечатлениями от победного спарринга с "Тюркгюджю" (2:1) и рассказал о новом для себя опыте игры на позиции центрального защитника.

– Артем, ты один из немногих, кто провел на поле весь матч, к тому же играя на новой для себя позиции центрального защитника. Комфортно ли тебе было?

– Во-первых, мы рады, что удалось победить, ведь хочется выигрывать независимо от того, официальные матчи или спарринги. Старался выполнять все требования, но себя оценивать не берусь, так как для этого есть тренерский штаб.

Что касается новой для меня позиции, то современный футбол требует универсальных исполнителей. По-настоящему интеллектуальные игроки должны уметь действовать на всех позициях.

– Ранее ты уже играл в центре обороны?

– Нет, это для меня совершенно новый опыт. Старался выполнять все требования тренерского штаба.

– В первом тайме ты действовал в паре с Марком Мампасси, а во втором вышел Марлон. С кем было комфортнее взаимодействовать?

– Они так похожи, что можно было даже не заметить разницы. Было комфортно и с Марлоном, и с Марком. Никаких проблем.

– Казалось, что во втором тайме игра стала живее. Так ли это?

– Команда соперника начала больше прессинговать и раскрываться, от этого и пошло оживление.

– Почему было мало передач в чужую штрафную? Установка тренера?

– Тренер просит нас разыгрывать комбинации в короткий пас. Все ребята стараются следовать этим требованиям и не подавать бессмысленно мяч в штрафную.

– Это вторая контрольная встреча "Шахтера" за два дня. Усталость чувствуется?

– Усталость накапливается, ведь сборы давно перешагнули экватор. Но перед спаррингами у нас был выходной, мы смогли восстановиться, так что все хорошо", — отметил Бондаренко.