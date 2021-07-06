Львов проиграл Прикарпатью в контрольном матче

В рамках подготовки к новому сезону УПЛ "Львов" провел спарринг с клубом Первой лиги "Прикарпатье". Контрольный матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Ивано-Франковска.

"Прикарпатье" еще в первом тайме повело, забив два гола в ворота львовян. В середине второго тайма "горожане" отыграли один мяч, но сравнять счет не смогли.

"Львов" - "Прикарпатье" 1:2

Голы: Эрнест, 65 - Барчук, 16 Сондей, 28