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Львов проиграл Прикарпатью в контрольном матче

Премьер-лига
(2 голосов)

Львовяне дважды пропустили в первом тайме

Львов проиграл Прикарпатью в контрольном матче

Фото: ФК Львов

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В рамках подготовки к новому сезону УПЛ "Львов" провел спарринг с клубом Первой лиги "Прикарпатье". Контрольный матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Ивано-Франковска.

"Прикарпатье" еще в первом тайме повело, забив два гола в ворота львовян. В середине второго тайма "горожане" отыграли один мяч, но сравнять счет не смогли.

"Львов" - "Прикарпатье" 1:2
Голы: Эрнест, 65 - Барчук, 16 Сондей, 28

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В статье: ФК Львов Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.07.2021 в 10:49
Ну, дай боже і в офіційних матчах нарешті будемо перемагати.
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LAZ E183 (Рига)
06.07.2021 в 09:56
В першому таймі там вже зовсім молодіжно-експериментальний склад грав. Навіть близько не основа.
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