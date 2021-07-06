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Львов проиграл Прикарпатью в контрольном матче
Львовяне дважды пропустили в первом тайме
Фото: ФК Львов
В рамках подготовки к новому сезону УПЛ "Львов" провел спарринг с клубом Первой лиги "Прикарпатье". Контрольный матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Ивано-Франковска.
"Прикарпатье" еще в первом тайме повело, забив два гола в ворота львовян. В середине второго тайма "горожане" отыграли один мяч, но сравнять счет не смогли.
"Львов" - "Прикарпатье" 1:2
Голы: Эрнест, 65 - Барчук, 16 Сондей, 28
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Источник:ФК Львов
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