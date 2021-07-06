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Супряга заинтересовал еще один клуб Серии А

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Украинец в числе претендентов для усиления атаки

Супряга заинтересовал еще один клуб Серии А

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга попал в сферу интересов "Дженоа". Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что "россоблу" рассматривают 21-летнего футболиста в числе претендентов для усиления атаки.

Напомним, что в минувшем сезоне украинец за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.

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Ранее СМИ приписывали интерес "Торино" к украинскому форварду.

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В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга
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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
06.07.2021 в 11:03
За те деньги которые могут предложить Суркис его не отпустит... наверное самый переоцененный игрок в УПЛ.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.07.2021 в 10:50
Не смішно.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.07.2021 в 10:55
Дуже смішно!!!! А ще, Я навіть боюсь уявити за які шалені гроші його можуть відпустити!!! Раніше за 12 лямів не хотіли)))))
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.07.2021 в 10:22
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.07.2021 в 10:26
Клювік в клаві застряг?
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+2
-2
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ascent (Луксор)
06.07.2021 в 10:19
Отдавать с доплатой
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+1
-2


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