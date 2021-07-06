Супряга заинтересовал еще один клуб Серии А

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга попал в сферу интересов "Дженоа". Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что "россоблу" рассматривают 21-летнего футболиста в числе претендентов для усиления атаки.

Напомним, что в минувшем сезоне украинец за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее СМИ приписывали интерес "Торино" к украинскому форварду.