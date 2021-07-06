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Супряга заинтересовал еще один клуб Серии А
Украинец в числе претендентов для усиления атаки
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга попал в сферу интересов "Дженоа". Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.
Отмечается, что "россоблу" рассматривают 21-летнего футболиста в числе претендентов для усиления атаки.
Напомним, что в минувшем сезоне украинец за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее СМИ приписывали интерес "Торино" к украинскому форварду.
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Источник:сайт Джанлуки Ди Марцио
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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
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ascent (Луксор)
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