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Форвард Динамо: Луческу каждому дает шанс проявить себя
Ванат - о работе на швейцарском сборе
Фото: ФК Динамо Киев
Форвард "Динамо" Владислав Ванат поделился впечатлениями от игры и рассказал о работе на сборах.
- Тебе импонирует, что Мистер старается предоставлять равное количество игрового времени футболистам твоего амплуа?
- Конечно. Главное – это получать игровые минуты. Мистер распределяет их поровну, и мы стараемся выходить на поле и доказывать, на что способны.
- Мирча Луческу не выделяет кого-то, а дает понять, что рассчитывает на каждого. Это добавляет вам уверенности в себе?
- Да, тренер дает шанс каждому проявить себя. Все игроки равны и все стараются себя как можно лучше показать.
- Это был третий контрольный матч, в котором ты был задействован. Как себя чувствуешь?
- Сегодня утром еще была тренировка. Антюх, Кравченко и я занимались два часа, а вечером вышли играть. В принципе, ноги уже более-менее в порядке, не очень тяжело в физическом плане.
- Спарринги на сборах – это не просто тренировочные игры с повышенной ответственностью?
- Прежде всего, мы играем в футбол. Поэтому должны выходить на каждую игру максимально сконцентрированными и всех побеждать.
- Ты всегда нацелен на ворота, но сегодня впервые удалось отличиться голом на этих сборах. Какие ощущаешь эмоции?
- Забить гол – всегда приятно. Спасибо Владу Дубинчаку за хорошую передачу.
- Чувствуешь, как партнеры с тобой взаимодействуют и стремятся вывести своего центрфорварда на ударную позицию?
- В тренировочном процессе мы так и отрабатываем, что нападающие должны завершать все атаки и забивать голы.
- Твоя задача – оказаться в нужном месте в нужное время?
- И это в том числе. Но не только. Нужно помогать команде и в обороне, и в атаке.
- В матче с "Лозанной" у тебя также был момент. Почему тогда не удалось забить?
- В том эпизоде я прокинул мяч, но немного не рассчитал – поле было искусственным и мокрым.
- Это не первые твои сборы с Мирчей Луческу. Можешь сравнить нагрузки?
- На первых сборах было даже тяжелее, чем здесь. Но сборы для того и существуют, чтобы на них были хорошие нагрузки. Можно сказать, что мы уже адаптировались к требованиям Мирчи Луческу", - подытожил Ванат.
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