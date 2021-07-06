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Гельзин: Решение о будущем Олимпика будет принято в среду

Премьер-лига
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(1 голосов)

Президент донецкого клуба прокомментировал слухи

Гельзин: Решение о будущем Олимпика будет принято в среду

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал слухи о том, что донецкая команда может прекратить существование и не примет участие в следующем чемпионате УПЛ.

"На данный момент никаких таких решений нет. В среду мы сможем дать официальную информацию", - сказал Гельзин.

По данным источника, решение о дальнейшей судьбе донецкой команды Владислав Гельзин озвучит после личной встречи с президентом УАФ Андреем Павелко, встреча с которым может состояться в первой половине дня 7 июля.

Напомним, что "Олимпик" выступает в УПЛ с 2014 года. В минувшем сезоне донецкая команда заняла предпоследнее 13-е место.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Комментарии (5)
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таврия19752009 (симферополь)
06.07.2021 в 12:35
Торгуется с Суркисом что бы тот больше дал быть его фарм клубом
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0
-1
Djon (Киев)
06.07.2021 в 11:57
А чи є це майбутнє?
Ответить
+1
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
06.07.2021 в 11:53
Грати в Києві, означає не мати вболівальників. Усі за Динамо. В таких ситуаціях новини про Олімпік мало кого цікавлять.
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
06.07.2021 в 11:47
Ким вирішене? Невже ми врешті-решт дізнаємося, хто насправді фінансує той Олімпік?
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0
0
avatar
donkrot (Донецк)
06.07.2021 в 12:22
Есть чуйка, что Медведчук
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+1
0


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