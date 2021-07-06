Гельзин: Решение о будущем Олимпика будет принято в среду

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал слухи о том, что донецкая команда может прекратить существование и не примет участие в следующем чемпионате УПЛ.

"На данный момент никаких таких решений нет. В среду мы сможем дать официальную информацию", - сказал Гельзин.

По данным источника, решение о дальнейшей судьбе донецкой команды Владислав Гельзин озвучит после личной встречи с президентом УАФ Андреем Павелко, встреча с которым может состояться в первой половине дня 7 июля.

Напомним, что "Олимпик" выступает в УПЛ с 2014 года. В минувшем сезоне донецкая команда заняла предпоследнее 13-е место.