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Гельзин: Решение о будущем Олимпика будет принято в среду
Президент донецкого клуба прокомментировал слухи
Фото: ФК Олимпик Донецк
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал слухи о том, что донецкая команда может прекратить существование и не примет участие в следующем чемпионате УПЛ.
"На данный момент никаких таких решений нет. В среду мы сможем дать официальную информацию", - сказал Гельзин.
По данным источника, решение о дальнейшей судьбе донецкой команды Владислав Гельзин озвучит после личной встречи с президентом УАФ Андреем Павелко, встреча с которым может состояться в первой половине дня 7 июля.
Напомним, что "Олимпик" выступает в УПЛ с 2014 года. В минувшем сезоне донецкая команда заняла предпоследнее 13-е место.
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