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Сарри: Роберто Де Дзерби правильно сделал, что выбрал донецкий Шахтер
Итальянский специалист - о наставнике дончан
Фото: ФК Шахтер
Новый тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри поделился мнением о переходе соотечественника Роберто Де Дзерби в донецкий "Шахтер".
"Мне действительно нравится Де Дзерби. Впечатляет, что он в таком возрасте выбирает опыт за границей, и нет ни одного гранда, который бы подумал о нем.
Считаю, что он правильно поступил, перейдя в "Шахтер". Жаль, что его не будет в нашем чемпионате. Есть и другие хорошие молодые парни, как Итальяно и другие, но я считаю, что Де Дзерби показал, что способен тренировать большой клуб", - сказал Сарри.
Напомним, что до перехода в украинский клуб Де Дзерби с 2018 по 2021 годы работал главным тренером в "Сассуоло".
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