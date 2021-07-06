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Сарри: Роберто Де Дзерби правильно сделал, что выбрал донецкий Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Итальянский специалист - о наставнике дончан

Сарри: Роберто Де Дзерби правильно сделал, что выбрал донецкий Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Новый тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри поделился мнением о переходе соотечественника Роберто Де Дзерби в донецкий "Шахтер".

"Мне действительно нравится Де Дзерби. Впечатляет, что он в таком возрасте выбирает опыт за границей, и нет ни одного гранда, который бы подумал о нем.

Считаю, что он правильно поступил, перейдя в "Шахтер". Жаль, что его не будет в нашем чемпионате. Есть и другие хорошие молодые парни, как Итальяно и другие, но я считаю, что Де Дзерби показал, что способен тренировать большой клуб", - сказал Сарри.

Напомним, что до перехода в украинский клуб Де Дзерби с 2018 по 2021 годы работал главным тренером в "Сассуоло".

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Маурицио Сарри Роберто Де Дзерби
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Источник:
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
06.07.2021 в 12:15
Думаю, что такой специалист, как Сарри, не может сильно ошибаться в своих оценках.
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