Сарри: Роберто Де Дзерби правильно сделал, что выбрал донецкий Шахтер

Новый тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри поделился мнением о переходе соотечественника Роберто Де Дзерби в донецкий "Шахтер".

"Мне действительно нравится Де Дзерби. Впечатляет, что он в таком возрасте выбирает опыт за границей, и нет ни одного гранда, который бы подумал о нем.

Считаю, что он правильно поступил, перейдя в "Шахтер". Жаль, что его не будет в нашем чемпионате. Есть и другие хорошие молодые парни, как Итальяно и другие, но я считаю, что Де Дзерби показал, что способен тренировать большой клуб", - сказал Сарри.