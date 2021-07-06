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Директор УПЛ: Шахтер в 1-м туре с Ингульцом сыграет 24 июля. Информация по игре Динамо с Олимпиком уточняется
Все из-за переноса матча за Суперкубок Украины
Фото: komandaonline
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал перенос матча за Суперкубок Украины на 22 сентября.
– Проведут ли "Динамо" и "Шахтер" свои матчи 1-го тура УПЛ в связи с переносом Суперкубка?
– "Шахтер" свой матч с "Ингульцом" проведет 24 июля, а не 20-го, как планировалось ранее. Информация по матчу "Динамо" с "Олимпиком" еще уточняется. Существует вероятность, что и он состоится в запланированное времся, но ситуация относительно участия донецкого клуба в УПЛ или других вариантов еще окончательно не решена. Поэтому, возможно, матч "Динамо" в 1-м туре будет перенесен, если киевский клуб не будет против.
– Если "Олимпика" не будет в УПЛ, то "Динамо" просто не будет играть в 1-м туре или встретится с командой, которая займет место олимпийцев?
– Просто этот отдельный матч будет немножко сдвинут.
– 18 и 25 сентября пройдут матчи 8-го и 9-го туров УПЛ соответственно. Эти матчи "Динамо" и "Шахтер" сыграет или они будут перенесены?
– Там все будет по календарю, без переносов. Матчи пройдут по расписанию, – сказал Дикий.
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