Герой футбольного дня. Давид Хочолава

Даже если бы не было приобретения Марлона – все равно в защите "Шахтеру" необходимо было что-то менять. Та игра, которую "горняки" демонстрировали в последнее время в обороне, не годилась даже для чемпионата Украины, не говоря уже об еврокубках. Давид Хочолава вряд ли был худшим – он просто был одним из тех, чей выход на поле всегда воспринимался с напряжением. Что вот-вот "привезет".

Таким до сих пор остается Витао. Но он значительно моложе, поэтому еще можно попробовать вывести его в люди. Есть Валерий Бондарь, но ему еще некоторое время принадлежит восстанавливаться от травмы. Возле основы будет Сергей Кривцов, рядом с которым будут наигрывать бразильца Марлона. Молодежь – на подмене. Николай Матвиенко – универсальный боец, способный сыграть как в центре, так и не фланге.

Давида Хочолаву умело пристроили в Европе. "Копенгаген" – не самый плохой вариант для развития карьеры, а Дания – прекрасная страна для жизни. "Шахтер" получит два миллиона "чистой" компенсации и еще столько может получить в качестве бонусов. Согласитесь, это гораздо приятнее, чем выписывать билет в один конец по направлению к Мариуполю.

Большинство украинцев, не прижившихся в "Шахтере", идут именно в этом направлении. В лучшем случае – переезжают в Бельгию. У легионеров возможности несколько шире, хотя Хочолава разведал непопулярное направление. В Данию своих футболистов "Шахтер" еще никогда не продавал.

"Копенгаген" в прошлом сезоне выступил не слишком удачно. В группу Лиги Европы не пробился, уступив дорогу хорватской "Риеке", которая перед тем одолела украинский "Колос". А чемпионат завершил на четвертом месте, которое дало право заявиться во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Первым соперником станет "Торпедо-БелАЗ".

"Шахтер" обновляется – и для повышения качества украинского чемпионата это обновление необходимо, как воздух. Обновление, связанное не только с приобретением новых игроков, но и с расставанием со старыми. Хочолава и так вытащил свой счастливый билет, переехав из "Черноморца" в "Шахтер" и не "застряв" где-то в аренде. А теперь еще и возможность поиграть в добротном зарубежном клубе.

Все, что мог, грузин с перехода в "Шахтер" выжал. Теперь у каждого свой путь.