Проводили аплодисментами. Как Хочолава попрощался с Шахтером - ВИДЕО

Защитник Давид Хочолава перешел из Шахтера в Копенгаген. Футболист тепло попрощался с бывшими партнерами на сборах в Австрии. Игроки Шахтера, а также тренерский штаб проводили грузина аплодисментами и пожелали ему успехов в новой команде.

Напомним, что контрактное соглашение футболиста с датским клубом рассчитано на 4 года.

Ранее сообщалось, что за данный трансфер донецкий клуб получит 2 млн евро сразу и еще 2 млн возможными бонусами.