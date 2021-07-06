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Проводили аплодисментами. Как Хочолава попрощался с Шахтером - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь защитник будет покорять Данию

Проводили аплодисментами. Как Хочолава попрощался с Шахтером - ВИДЕО

Фото - shakhtar.com / автор неизвестен

Новина українською

Защитник Давид Хочолава перешел из Шахтера в Копенгаген. Футболист тепло попрощался с бывшими партнерами на сборах в Австрии. Игроки Шахтера, а также тренерский штаб проводили грузина аплодисментами и пожелали ему успехов в новой команде.

Напомним, что контрактное соглашение футболиста с датским клубом рассчитано на 4 года.

Ранее сообщалось, что за данный трансфер донецкий клуб получит 2 млн евро сразу и еще 2 млн возможными бонусами.

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В статье: Копенгаген Шахтер (Донецк) Давид Хочолава
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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 16:38
А за перший мiсяць ти говорив,що квартиру трьошку програв !
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 16:36
На кiнець-то збагрили !
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