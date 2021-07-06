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Проводили аплодисментами. Как Хочолава попрощался с Шахтером - ВИДЕО
Теперь защитник будет покорять Данию
Фото - shakhtar.com / автор неизвестен
Защитник Давид Хочолава
Напомним, что контрактное соглашение футболиста с датским клубом рассчитано на 4 года.
Ранее сообщалось, что за данный трансфер донецкий клуб получит 2 млн евро сразу и еще 2 млн возможными бонусами.
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Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 16:38
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Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 16:36
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