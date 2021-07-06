Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер получил за трансфер Хочолавы

Защитник Давид Хочолава перешел из "Шахтера" в "Копенгаген" , подписав с датским клубом контракт на 4 года.

Известный статистический портал Transfermarkt, который знает о ценах на игроков все, ну или почти все, озвучил ценник данного трансфера. По данным сайта, "Шахтер" получил от датчан за защитника 2 ,5 млн евро, причем немцы оценивают Давида в 3 млн.

Примерно такую же стоимость трансфера называли и украинские СМИ. Ранее сообщалось, что за данный трансфер донецкий клуб получит 2 млн евро, однако может рассчитывать еще на 2 млн в качестве возможных бонусов, если Хочолава достигнет определённых успехов в своем новом клубе.

Напомним, что Хочолова перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. С тех пор он провел за "горняков" 83 матча, отметившись тремя голами.