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Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер получил за трансфер Хочолавы
Защитник перебрался в Данию
fck.dk
Защитник Давид Хочолава
Известный статистический портал Transfermarkt, который знает о ценах на игроков все, ну или почти все, озвучил ценник данного трансфера. По данным сайта, "Шахтер" получил от датчан за защитника 2 ,5 млн евро, причем немцы оценивают Давида в 3 млн.
Примерно такую же стоимость трансфера называли и украинские СМИ. Ранее сообщалось, что за данный трансфер донецкий клуб получит 2 млн евро, однако может рассчитывать еще на 2 млн в качестве возможных бонусов, если Хочолава достигнет определённых успехов в своем новом клубе.
Напомним, что Хочолова перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. С тех пор он провел за "горняков" 83 матча, отметившись тремя голами.
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