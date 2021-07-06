Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо провело последнюю тренировку на первом летнем сборе - ФОТО
В среду делегация возвращается в Киев
fcdynamo.kiev.ua
Во вторник 6 июля "
Команда провела сначала 15-минутную разминку с использованием специальных конусов, барьеров и фишек, а дальше перешла к упражнениям в квадратах и квадратах с двумя нейтральными игроками. В завершение динамовцы провели двусторонку.
После обеда команда изменит место своего расположения и отправится в Люцерн, где завтра сыграет заключительный спарринг на первом сборе против одноименной команды. Утром тренировка не запланирована, "бело-синие" совершат прогулку по городу, после чего отправятся на поединок.
Сразу после завершения контрольной игры делегация "Динамо" вылетит в Киев, а игроки получат несколько дней отдыха. 10 июля динамовцы вернутся в Швейцарию, чтобы начать второй 10-дневный сбор, во время которого запланировано проведение еще четырех спаррингов.
Популярное сейчас
- Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на ЧМ в Москву
- Официально: Давид Хочолава - игрок Копенгагена
- Бразилия вышла в финал Копа Америка
- Первое фиаско при де Дзерби. Шахтер проиграл вице-чемпиону Польши
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО