Динамо провело последнюю тренировку на первом летнем сборе - ФОТО

Во вторник 6 июля " Динамо " провело последнюю тренировку на первом межсезонном сборе.

Команда провела сначала 15-минутную разминку с использованием специальных конусов, барьеров и фишек, а дальше перешла к упражнениям в квадратах и квадратах с двумя нейтральными игроками. В завершение динамовцы провели двусторонку.

После обеда команда изменит место своего расположения и отправится в Люцерн, где завтра сыграет заключительный спарринг на первом сборе против одноименной команды. Утром тренировка не запланирована, "бело-синие" совершат прогулку по городу, после чего отправятся на поединок.

Сразу после завершения контрольной игры делегация "Динамо" вылетит в Киев, а игроки получат несколько дней отдыха. 10 июля динамовцы вернутся в Швейцарию, чтобы начать второй 10-дневный сбор, во время которого запланировано проведение еще четырех спаррингов.