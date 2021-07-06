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Динамо провело последнюю тренировку на первом летнем сборе - ФОТО

Премьер-лига
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В среду делегация возвращается в Киев

Динамо провело последнюю тренировку на первом летнем сборе - ФОТО

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Во вторник 6 июля "Динамо" провело последнюю тренировку на первом межсезонном сборе.

Команда провела сначала 15-минутную разминку с использованием специальных конусов, барьеров и фишек, а дальше перешла к упражнениям в квадратах и квадратах с двумя нейтральными игроками. В завершение динамовцы провели двусторонку.

После обеда команда изменит место своего расположения и отправится в Люцерн, где завтра сыграет заключительный спарринг на первом сборе против одноименной команды. Утром тренировка не запланирована, "бело-синие" совершат прогулку по городу, после чего отправятся на поединок.

Сразу после завершения контрольной игры делегация "Динамо" вылетит в Киев, а игроки получат несколько дней отдыха. 10 июля динамовцы вернутся в Швейцарию, чтобы начать второй 10-дневный сбор, во время которого запланировано проведение еще четырех спаррингов.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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