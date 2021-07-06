Дубинчак: Уже наелся арендами, хочу остаться в Динамо

Защитник " Динамо " Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от тренировочного сбора команды в Швейцарии .

- На что Мистер ориентирует вас? Ведь мы все понимаем, что вернутся сборники, которые успешно выступили на Евро-2020...

- Конечно, и мы это понимаем, поэтому будем бороться за свое место. Думаю, все решится после первого сбора. 7-го числа мы прилетим домой, и уже будет понятно, кто останется, кто уйдет в аренду, а кто из молодых ребят еще сможет остаться в команде U19. Мы делаем все от себя возможное, чтобы остаться здесь, но окончательное решение за главным тренером.

- Ты уже "наелся" арендами?

- Конечно, я хочу остаться в родном клубе, здесь много моих друзей, мне здесь комфортно. Но если Мистер скажет, что нужно пойти в аренду и проявить себя там, то я пойду и буду ждать своего шанса вернуться.

- Шапаренко выступал на Евро-2020, в частности, имел отличный момент в матче с Англией. Чувствовал трепет, наблюдая за его игрой на турнире?

- Конечно, мы общаемся с ним практически каждый день. Созваниваемся после игр, подсказываем друг другу, разбираем какие-то моменты. Конечно, переживаю, чтобы у него все получалось. Сейчас он в хорошей форме, можно сказать, лидер сборной. Я очень хотел, чтобы он забил Англии, ведь это было очень важно для него.

Он очень талантливый футболист, я же игрок другого плана, у меня все завязано на трудолюбии. У Коли много качеств, за счет которых он быстрее меня. Но ничего, со временем догоню его (улыбается).

- "Динамо" - именно тот клуб, где можно прогрессировать?

- Да, конечно, нужна конкуренция, сильные игроки, которые здесь есть. Если я останусь в "Динамо", то буду стараться доказать свою способность играть в этой команде.