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Милевский о конфликте с Кобиным: Счет – 0:3, погода – минус 7. Выходить на замену - унижаться перед всей страной только
Точка зрения второй стороны конфликта
Экс-нападающий "Миная" Артем Милевский прокомментировал
"Играли мы тогда с "Александрией". Перед матчем Кобин говорит: "Я принял решение не выпускать тебя в стартовом составе. Поле уставшее, тебе тяжело на нем играть будет.
Обязательно готовься к игре. Момент найдем, выпустим тебя на замену. Поможешь".
Проигрывали мы уже 0:3, песня спета, как говорится. На 83-й минуте говорит: "Миля, выходи".
Отвечаю: "Васильевич, я не буду выходить, при всем уважении. Счет – 0:3, погода – минус 7. Унижаться перед всей страной только".
Я якобы должен был выйти и показать пример молодым футболистам. Я и так каждую тренировку пахал как бешенный, все об этом знают.
Заходим в раздевалку, и он начинает орать, спрашивать у каждого игрока мнение по поводу игры. Меня спросил самого последнего.
Я сказал, что у нас не было ни одной желтой карточки за игру. Приезжая играть с "Александрией" нужно биться, а не просто отбывать номер.
В итоге Кобин сказал, что он – тренер, а мы – футболисты, поэтому обязаны подчиняться. Этим, как мне кажется, он еще сильнее оттолкнул коллектив от себя.
На следующий день я узнал, что он хочет меня выгнать из команды. Кобин встретился с руководством и поставил их перед фактом – либо он, либо Милевский. Руководство отказалось делать какой-то выбор.
Сказал, что к нему пропало доверие. Какое доверие, Вася? Меня все уважают и любят. Это было очень неприятно и не по-человечески.
Вася, если хочешь остаться в большом футболе – будь поближе к игрокам, общайся с ними", – сказал Милевский.
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