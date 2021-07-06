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Шахтер и Оболонь 20 июля проведут спарринг на Олимпийском

Премьер-лига
(1 голосов)

25 июля горняки стартуют в УПЛ

Шахтер и Оболонь 20 июля проведут спарринг на Олимпийском

ФК Шахтёр

Новина українською

"Оболонь" огласила график товарищеских матчей на летнее межсезонье.

Одним из соперников "пивоваров" будет "Шахтер".

Поединок состоится 20 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 18:00.

Также "Оболонь" проведет контрольные встречи против "Диназа" (7 июля), "Чернигова" (7 июля), "Левого берега" (10 июля), "Шахтера" U-19 (10 июля), "Рубикона" (14 июля) и "Любомира" (17 июля).

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В статье: Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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