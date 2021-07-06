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Шахтер и Оболонь 20 июля проведут спарринг на Олимпийском
25 июля горняки стартуют в УПЛ
ФК Шахтёр
"Оболонь" огласила график товарищеских матчей на летнее межсезонье.
Одним из соперников "пивоваров" будет "
Поединок состоится 20 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 18:00.
Также "Оболонь" проведет контрольные встречи против "Диназа" (7 июля), "Чернигова" (7 июля), "Левого берега" (10 июля), "Шахтера" U-19 (10 июля), "Рубикона" (14 июля) и "Любомира" (17 июля).
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Источник:ФК Оболонь
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