Дубинчак: Нужно быть хитрым. Если видишь, что соперник фолит, то можно и упасть

Защитник " Динамо " Владислав Дубинчак прокомментировал победу в спарринге над французским "Дивонном" (5:0).

- В матче с "Дивонном" перед нами была поставлена ​​задача постоянно держать темп, набегать определенный километраж, наиграть связи, поиграть в свое удовольствие. Думаю, мы выполнили задачу, забили пять мячей. Могли и больше, но рефери немного "помогал" местной команде, постоянно офсайды поднимал (улыбается).

- В матче не обходилось без курьезов, ведь арбитры даже при пасе назад фиксировали офсайд. Как бы ты прокомментировал судейство?

- Мы понимали, что так и будет. Команда местная, люди пришли посмотреть на них, и рефери хотел помочь им, чтобы они зацепились за какие-то моменты или забили гол и порадовали болельщиков. Думаю, это нормально, любой местный арбитр так поступил бы.

- В конце встречи ты организовал гол для Ваната. Расскажи, где берутся силы, ведь мы видим, как вы тяжело работаете?

- В атаку всегда легко бежать, присутствует определенный азарт показать себя. Поэтому достаешь эти силы, Ванат хорошо открывается и мне было легко найти его передачей. В целом же немного трудно в плане взаимодействия с партнерами, но бегать в атаку и возвращаться в оборону - это моя работа, я уже привык. Я отталкиваюсь от своего стиля и стараюсь играть на своих сильных качествах.

- Здесь важно устоять на ногах или скорость? Ведь мы видели, как ты падал на фоне более фактурных и атлетичных соперников...

- Нужно быть хитрым и действовать по ситуации. Если видишь, что соперник фолит, то можно и упасть, обезопасить себя, а если ведется корректная борьба, то надо выдерживать ее.

- Сегодня мы видели, как определенный эгоизм проявлял Цитаишвили в стремлении забить гол. Это и есть та самая молодость, хочется себя проявить?

- Все знают, какой Гио игрок. Он больше индивидуалист, и пытается играть на своих качествах. У него неплохо получается. Он может трижды пойти в обыгрыш - дважды потеряет мяч, но в третьем случае забьет гол. Это неплохо для команды, но в некоторых моментах он заигрывается. Думаю, ему нужно понять, в каких моментах идти до конца, а в каких лучше отдать пас.