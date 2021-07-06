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Ворскла в спарринге разгромила Карпаты Тлумака
Полтавчане продолжают готовится к старту УПЛ
vorskla.com.ua
Поединка состоялся на Закарпатье где сейчас проводит сбор Ворскла и завершился уверенной победой полтавчан – 4:0.
Ворскла - Карпаты 4:0
Голы: Чеснаков, 6, Кравчук, 12, 70, Степанюк, 25
Ворскла: Ризнык (Ткаченко, 46), Якубу, Чеснаков, Яворский, Пердута (Тамм, 46), Скляр (Пешич, 83), Челядин, Кане, Пешич (Луизао, 46), Степанюк, Кравчук
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 23:26
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