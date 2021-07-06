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Ворскла в спарринге разгромила Карпаты Тлумака

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане продолжают готовится к старту УПЛ

Ворскла в спарринге разгромила Карпаты Тлумака

vorskla.com.ua

Новина українською

Ворскла провела товарищеский матч с новичком Второй лиги Карпатами Тлумака.

Поединка состоялся на Закарпатье где сейчас проводит сбор Ворскла и завершился уверенной победой полтавчан – 4:0.

Ворскла - Карпаты 4:0

Голы: Чеснаков, 6, Кравчук, 12, 70, Степанюк, 25

Ворскла: Ризнык (Ткаченко, 46), Якубу, Чеснаков, Яворский, Пердута (Тамм, 46), Скляр (Пешич, 83), Челядин, Кане, Пешич (Луизао, 46), Степанюк, Кравчук

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Карпаты Львов
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 23:26
где игроки???скоро уже игры.подпишите хоть парочку ноунеймов.с таким составлм будут за 10 место боротся.Форца Ворскла!
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