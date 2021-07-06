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Рух и Львов в новом сезоне будут играть на стадионе Украина

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Как и Карпаты Тлумака

Рух и Львов в новом сезоне будут играть на стадионе Украина

/fcrukh.com

Новина українською

"Рух" и "Львов" новый сезон будут проводить на львовском стадионе "Украина".

Клубы не смогли договориться с руководством "Арены-Львов", где проводили матчи в прошлом сезоне. Оба львовских клуба уже заключили договор со стадионом "Украина".

"Рух" сообщает, что изначально клубы договорились платить за аренду "Арены Львов" по 210 000 гривен за один матч. Однако впоследствии "странным образом начали появляться новые условия, которые не подвластны здравому смыслу и основам государственного управления такими объектами".

Таким образом в новом сезоне на стадионе "Украина" будет выступать три клуба. "Рух", ПФК "Львов" и ООО "Карпаты".

Клубы уже направили совместное письмо в УПЛ и ПФЛ, чтобы матчи этих команд развели по разным турах и дням соответственно.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (5)
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TarasLviv2019 (LVIV)
06.07.2021 в 23:24
Туалети хоч там поремонтуйте! бо Це вооооопше сартіри радянські там, хіба поціновувачі комунізму зацінять їх.
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+2
0
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FCLviv (Львів)
06.07.2021 в 23:33
Димінські за ці всі роки орендуючи стадіон у міста Львів за 1 гривню в рік не зробив нічого. Грязні "туалети", облізла фарба, сміття, грязні стільці в болоті. Стадіон запустили. Може тепер появляться гроші від оренди і хоч трохи підлатають то всьо!
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0
0
avatar
FCLviv (Львів)
06.07.2021 в 23:06
Стадіон "Україна" належить місту Львів тому нічого дивно. Хто укладе угоду на оренду той і буде там грати. Тай лишні гроші цьому стадіону непомішають.
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+2
0
tulibaa (Киев)
06.07.2021 в 22:40
Все самые красивые и удобные бюстгальтера я беру в магазине Матильда - mathilda com ua/byustgalteryНа подарки даже беру частенько подругам. А мужу я тут купила мужское бельё, отлично сидят - mathilda com ua/mujskoe/mugskoe-bele
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0
0
Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 22:34
А где их стадионы?Почему пускают в УПЛ без стадиона?
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+1
-9
Дядько Петро (Волинь)
06.07.2021 в 23:03
дурік так стадіон "Україна" і є рідним
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+5
0


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