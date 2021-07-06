Рух и Львов в новом сезоне будут играть на стадионе Украина

" Рух " и "Львов" новый сезон будут проводить на львовском стадионе "Украина".

Клубы не смогли договориться с руководством "Арены-Львов", где проводили матчи в прошлом сезоне. Оба львовских клуба уже заключили договор со стадионом "Украина".

"Рух" сообщает, что изначально клубы договорились платить за аренду "Арены Львов" по 210 000 гривен за один матч. Однако впоследствии "странным образом начали появляться новые условия, которые не подвластны здравому смыслу и основам государственного управления такими объектами".

Таким образом в новом сезоне на стадионе "Украина" будет выступать три клуба. "Рух", ПФК "Львов" и ООО "Карпаты".

Клубы уже направили совместное письмо в УПЛ и ПФЛ, чтобы матчи этих команд развели по разным турах и дням соответственно.