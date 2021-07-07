Кобин: Минай готовится к сезону, но в какой лиге будет играть – еще неизвестно

Главный тренер " Миная " Василий Кобин заявил, что еще не знает, в какой лиге команда будет выступать в грядущем сезоне.

"Без понятия, сейчас не могу ничего комментировать. Ведь ничего не понятно. Все, что написано в интернете – я это и знаю. У нас проходят тренировки, мы готовимся к сезону. Но в какой лиге играть – еще неизвестно", – сказал Кобин.

Напомним, что "Минай" может заменить "Олимпик" в УПЛ, если донецкий клуб снимется с соревнований.