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Кобин: Минай готовится к сезону, но в какой лиге будет играть – еще неизвестно

Премьер-лига
(1 голосов)

Ясно, что ничего не ясно

Кобин: Минай готовится к сезону, но в какой лиге будет играть – еще неизвестно

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин заявил, что еще не знает, в какой лиге команда будет выступать в грядущем сезоне.

"Без понятия, сейчас не могу ничего комментировать. Ведь ничего не понятно. Все, что написано в интернете – я это и знаю.

У нас проходят тренировки, мы готовимся к сезону. Но в какой лиге играть – еще неизвестно", – сказал Кобин.

Напомним, что "Минай" может заменить "Олимпик" в УПЛ, если донецкий клуб снимется с соревнований.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
fanday

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