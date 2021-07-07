Премьер-лига
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Кобин: Минай готовится к сезону, но в какой лиге будет играть – еще неизвестно
Ясно, что ничего не ясно
Главный тренер "
"Без понятия, сейчас не могу ничего комментировать. Ведь ничего не понятно. Все, что написано в интернете – я это и знаю.
У нас проходят тренировки, мы готовимся к сезону. Но в какой лиге играть – еще неизвестно", – сказал Кобин.
Напомним, что "Минай" может заменить "Олимпик" в УПЛ, если донецкий клуб снимется с соревнований.
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Источник:fanday
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