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Коноплянка и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки продолжают работу на австрийском сборе

Коноплянка и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Австрии.

6 июля команда провела только одну тренировку на поле – вечером.

"Оранжево-черные" целиком сфокусировались на тактике. Дополнительно футболисты, накануне отыгравшие чуть меньше других, выполнили беговую работу.

Отмечается, что в общую группу вернулись Евгений Коноплянка и Фернандо.

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В статье: Евгений Коноплянка Фернандо Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
07.07.2021 в 01:28
Слава. Богу..что. Коно. Возвращается...Если не травмируется снова. То. Шахтеру. И. . СБУ. Поможет...точно
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