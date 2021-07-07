Коноплянка и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера

" Шахтер " продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Австрии.

6 июля команда провела только одну тренировку на поле – вечером.

"Оранжево-черные" целиком сфокусировались на тактике. Дополнительно футболисты, накануне отыгравшие чуть меньше других, выполнили беговую работу.

Отмечается, что в общую группу вернулись Евгений Коноплянка и Фернандо.