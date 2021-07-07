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Коноплянка и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера
Горняки продолжают работу на австрийском сборе
shakhtar.com
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6 июля команда провела только одну тренировку на поле – вечером.
"Оранжево-черные" целиком сфокусировались на тактике. Дополнительно футболисты, накануне отыгравшие чуть меньше других, выполнили беговую работу.
Отмечается, что в общую группу вернулись Евгений Коноплянка и Фернандо.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
07.07.2021 в 01:28
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