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Металлист 1925 подписал голкипера и хавбека
Еще два новичка перед дебютным сезоном в УПЛ
Фото: Металлист 1925
"Металлист 1925 "пополнил свой состав двумя новыми футболистами. Контракты с харьковским клубом подписали 32-летний вратарь Денис Шелихов и 23-летний полузащитник Евгений Протасов.
32-летний Шелихов в прошлом сезоне выступал за "ВПК-Агро". На его счету 16 матчей, в которых он пропустил 24 гола.
23-летний Протасов минувший сезон провел в составе "Волыни". Он забил два гола и сделал шесть результативных передач в 31 матче.
Ранее Шелихов выступал за "Николаев", "Волынь", "Днепр", белорусские "Ислочь" и "Луч", а также грузинский "Сабуртало". Протасов кроме "Волыни" играл также за "Александрию".
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