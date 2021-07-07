Металлист 1925 подписал голкипера и хавбека

"Металлист 1925 "пополнил свой состав двумя новыми футболистами. Контракты с харьковским клубом подписали 32-летний вратарь Денис Шелихов и 23-летний полузащитник Евгений Протасов.

32-летний Шелихов в прошлом сезоне выступал за "ВПК-Агро". На его счету 16 матчей, в которых он пропустил 24 гола.

23-летний Протасов минувший сезон провел в составе "Волыни". Он забил два гола и сделал шесть результативных передач в 31 матче.

Ранее Шелихов выступал за "Николаев", "Волынь", "Днепр", белорусские "Ислочь" и "Луч", а также грузинский "Сабуртало". Протасов кроме "Волыни" играл также за "Александрию".