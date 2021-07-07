Женская команда Шахтера провела открытую тренировку в Святошино - ФОТО

Во вторник, 6 июля на территории спорткомплекса "Святошин" женская команда "Шахтера" провела первую открытую для представителей СМИ тренировку.

Подопечные Романа Заева завершают недельный этап сборов. Девушки выполнили разминку с мячами, отработали различные игровые ситуации, в то время как вратари занимались отдельно под руководством Дмитрия Шуткова.

В завершение футболистки разделились на две группы и сыграли двусторонку. В общей сложности занятие с участием 18 спортсменок продолжалось 60 минут.