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Женская команда Шахтера провела открытую тренировку в Святошино - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Заева завершают недельный этап сборов

Женская команда Шахтера провела открытую тренировку в Святошино - ФОТО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Во вторник, 6 июля на территории спорткомплекса "Святошин" женская команда "Шахтера" провела первую открытую для представителей СМИ тренировку.

Подопечные Романа Заева завершают недельный этап сборов. Девушки выполнили разминку с мячами, отработали различные игровые ситуации, в то время как вратари занимались отдельно под руководством Дмитрия Шуткова.

В завершение футболистки разделились на две группы и сыграли двусторонку. В общей сложности занятие с участием 18 спортсменок продолжалось 60 минут.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роман Заев
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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xapyga (Запорожье)
07.07.2021 в 09:01
не похоже на футболисток, женственные слишком,помню лет 15 назад смотрел,там одни бабки ежки были)) Кстати а что с женской лигой будет?там Жилстрой вроде даже в ЛЧ учасвовал.
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Сумчанин (Сумы)
07.07.2021 в 08:48
А когда общекомандные тренировки будут?
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