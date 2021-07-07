Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская команда Шахтера провела открытую тренировку в Святошино - ФОТО
Подопечные Заева завершают недельный этап сборов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Во вторник, 6 июля на территории спорткомплекса "Святошин" женская команда "Шахтера" провела первую открытую для представителей СМИ тренировку.
Подопечные Романа Заева завершают недельный этап сборов. Девушки выполнили разминку с мячами, отработали различные игровые ситуации, в то время как вратари занимались отдельно под руководством Дмитрия Шуткова.
В завершение футболистки разделились на две группы и сыграли двусторонку. В общей сложности занятие с участием 18 спортсменок продолжалось 60 минут.
Популярное сейчас
- Eurosport: Вест Хэм укрепился в желании подписать Яремчука
- У Испании есть новый лучший форвард на чемпионатах Европы
- Прощай, сборная! Иванисеня подписал контракт с Крыльями Советов
- Известно, кто может заменить Минай, если он останется в УПЛ
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО