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Сегодня Динамо проведет последний спарринг на первом летнем сборе

Премьер-лига
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Встреча начнется в 17:00

Сегодня Динамо проведет последний спарринг на первом летнем сборе

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 7 июля, киевское "Динамо" завершит программу спаррингов на первом межсезонном сборе в Швейцарии.

Соперником подопечных Мирчи Луческу станет швейцарский "Люцерн".

Встреча состоится в одноименном городе и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что прошлый сезон "Люцерн" завершил на 5-м месте швейцарской Суперлиги.

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В статье: Динамо (Киев) Люцерн
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Источник:
ФК Динамо Киев

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