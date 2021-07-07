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Сегодня Динамо проведет последний спарринг на первом летнем сборе
Встреча начнется в 17:00
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 7 июля, киевское "Динамо" завершит программу спаррингов на первом межсезонном сборе в Швейцарии.
Соперником подопечных Мирчи Луческу станет швейцарский "Люцерн".
Встреча состоится в одноименном городе и начнется в 17:00 по киевскому времени.
Отметим, что прошлый сезон "Люцерн" завершил на 5-м месте швейцарской Суперлиги.
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Источник:ФК Динамо Киев
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