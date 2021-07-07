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Ингулец сыграл вничью с болгарским ЦСКА 1948 София

Премьер-лига
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Команда продолжает подготовку к новому сезону УПЛ

Ингулец сыграл вничью с болгарским ЦСКА 1948 София

Фото: facebook.com/fcCSKA48

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Вчера, 6 июля, "Ингулец" провел товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Болгарии. Соперником подопечных Сергея Лавриненко стал ведущий клуб местного чемпионата "ЦСКА-1948".

Матч завершился вничью со счетом 1:1. "Ингулец" пропустил первым, но смог отыграться усилиями Младена Бартуловича.

Напомним, в следующем спарринге команда из Петрово сыграет 9 июля с румынской "Академией", а затем встретится с Mакедонией Герче Петров из Северной Македонии. Поединок состоится 12 июля.

"Ингулец" Петрово – ЦСКА 1948 София 1:1

Голы: Младен Бартулович, 33, Валентин Йосков, 24.

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В статье: Ингулец (Петрово) ЦСКА 1948 (София)
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