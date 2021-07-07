Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец сыграл вничью с болгарским ЦСКА 1948 София
Команда продолжает подготовку к новому сезону УПЛ
Фото: facebook.com/fcCSKA48
Вчера, 6 июля, "Ингулец" провел товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Болгарии. Соперником подопечных Сергея Лавриненко стал ведущий клуб местного чемпионата "ЦСКА-1948".
Матч завершился вничью со счетом 1:1. "Ингулец" пропустил первым, но смог отыграться усилиями Младена Бартуловича.
Напомним, в следующем спарринге команда из Петрово сыграет 9 июля с румынской "Академией", а затем встретится с Mакедонией Герче Петров из Северной Македонии. Поединок состоится 12 июля.
"Ингулец" Петрово – ЦСКА 1948 София 1:1
Голы: Младен Бартулович, 33, Валентин Йосков, 24.
Популярное сейчас
- Голкипер отодвинул Месси на второй план. ВИДЕО, как Аргентина выиграла по пенальти у Колумбии
- Расписание и результаты Евро-2020
- Eurosport: Вест Хэм укрепился в желании подписать Яремчука
- Первое фиаско при де Дзерби. Шахтер проиграл вице-чемпиону Польши
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО