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Конопля: Де Дзерби во время матчей и тренировок очень эмоциональный, он всегда хочет лучшего

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник - о рабочем процессе под руководством итальянского тренера

Конопля: Де Дзерби во время матчей и тренировок очень эмоциональный, он всегда хочет лучшего

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал победу над "Тюркгюджю" (2:1) в спарринге, а также рассказал о работе с тренером Роберто Де Дзерби.

"Соперник был достаточно неудобным. Нас пытались прессинговать практически весь матч. Не так, как накануне, но все равно создавали много неприятностей. Считаю, нам удалось перенести идеи тренера на поле. Пока есть вопрос с реализацией, но мы очень плотно работаем. Надеемся, дальше будет лучше.

Усталость есть немного, накопилась. Но это сборы, это нормально абсолютно. Играли два матча, имея один день выходной за две недели, считаю, мы все равно хорошо выступили, достойно. У нас были определенные цели на матчи. Считаю, мы с ними справились.

Де Дзерби во время матчей и тренировок очень эмоциональный, потому что всегда хочет лучшего. Всегда ставит невыполнимые задачи, потому что только так можно добиться чего-то. Но после матча он лучший друг всех, всех обнимает, хвалит, указывает на ошибки, если нужно", – сказал Конопля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Ефим Конопля
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Источник:
Shakhtar News

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.07.2021 в 10:50
Может закрепиться в составе! Хороший игрок!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.07.2021 в 10:28
На фото людинка, яка після зборів відправиться у Десну...)
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