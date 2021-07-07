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Шахтер заинтересован в приобретении защитника сборной Эквадора
Горняки могут подписать еще одного футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтёр" интересуется защитником сборной Эквадора и аргентинского клуба "Тальерес" Пьеро Инкапье. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
В нынешнем чемпионате Аргентины 19-летний футболист провел 13 матчей. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.
Напомним, что в летнее трансферное окно "Шахтер" подписал защитника Марлона, полузащитника Педриньо и нападающего Лассина Траоре.
Добавим также, что ранее донецкий клуб продал защитника Давида Хочолаву в "Копенгаген".
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