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Шахтер заинтересован в приобретении защитника сборной Эквадора

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки могут подписать еще одного футболиста

Шахтер заинтересован в приобретении защитника сборной Эквадора

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтёр" интересуется защитником сборной Эквадора и аргентинского клуба "Тальерес" Пьеро Инкапье. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

В нынешнем чемпионате Аргентины 19-летний футболист провел 13 матчей. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

Напомним, что в летнее трансферное окно "Шахтер" подписал защитника Марлона, полузащитника Педриньо и нападающего Лассина Траоре.

Добавим также, что ранее донецкий клуб продал защитника Давида Хочолаву в "Копенгаген".

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В статье: Шахтер (Донецк) Пьеро Инкапье Тальерес (Кордова)
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
07.07.2021 в 12:00
Гарне підсилення для Маріуполя)
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Dimka26 (Чернигов)
07.07.2021 в 11:23
За,ем защитник? В центр полузащиты лучше кого_то подписать.
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