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Экс-игрок Олимпика продолжит карьеру в Рухе
Срок соглашения - 3 года
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" подписал контракт с фланговым защитником Фабрисио Альваренга. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок соглашения рассчитан на 3 года.
Последним клубом 25-летнего аргентица был донецкий "Олимпик", в составе которого он был с лета прошлого года. За это время Альваренго провел 15 матчей и забил один гол.
Амплуа футболиста правый защитник, однако отмечается что он может сыграть и на других позициях.
Напомним, что ранее "Рух" подписал контракты с левым вингером Орестом Кузыком, и голкипером Юрием Панькивым.
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