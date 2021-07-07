Экс-игрок Олимпика продолжит карьеру в Рухе

Львовский "Рух" подписал контракт с фланговым защитником Фабрисио Альваренга. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения рассчитан на 3 года.

Последним клубом 25-летнего аргентица был донецкий "Олимпик", в составе которого он был с лета прошлого года. За это время Альваренго провел 15 матчей и забил один гол.

Амплуа футболиста правый защитник, однако отмечается что он может сыграть и на других позициях.

Напомним, что ранее "Рух" подписал контракты с левым вингером Орестом Кузыком, и голкипером Юрием Панькивым.