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Экс-игрок Олимпика продолжит карьеру в Рухе

Премьер-лига
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Срок соглашения - 3 года

Экс-игрок Олимпика продолжит карьеру в Рухе

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" подписал контракт с фланговым защитником Фабрисио Альваренга. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения рассчитан на 3 года.

Последним клубом 25-летнего аргентица был донецкий "Олимпик", в составе которого он был с лета прошлого года. За это время Альваренго провел 15 матчей и забил один гол.

Амплуа футболиста правый защитник, однако отмечается что он может сыграть и на других позициях.

Напомним, что ранее "Рух" подписал контракты с левым вингером Орестом Кузыком, и голкипером Юрием Панькивым.

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В статье: Олимпик (Донецк) Рух (Львов) Фабрисио Альваренга
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Источник:
ФК Рух

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