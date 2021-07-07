Заев: Задача женской команды Шахтера за сезон выйти в Высшую лигу

Главный тренер женской команды "Шахтера" Роман Заев ответил на вопросы журналистов.

– Насколько женский футбол перспективен в Украине?

– Я считаю так: если человеку интересно, это касается любого вида деятельности, то почему бы нет? Спорт помогает развиваться. Я только за то, чтобы каждый мог проявить себя и свои лучшие качества через футбол.

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– Было тяжело собрать с нуля полноценную команду?

– Непросто. Потому что качественных игроков у нас недостаточно, они не в том количестве, как хотелось бы. И благодаря нововведениям УАФ, УЕФА, ФИФА о возобновлении и развитии женского футбола спрос на них резко возрос. Собрать команду было непросто, но я очень доволен, рад тому, что это удалось.

– Смогут ли женские команды собрать такое количество болельщиков, как во взрослом футболе?

– В перспективе, я думаю, да. Единственное, что любой вид деятельности требует развития и времени для того, чтобы выйти на определенный уровень. Не исключаю, что зрелищность ни в чем не будет уступать мужскому футболу.

– Расскажите немного о девушках: откуда они и как формировалась команда?

– Каждый игрок, тем более хорошего уровня, имеет контрактные обязательства перед своим клубом, потому мы исходили из того, есть ли тот контингент, который может спокойно и безболезненно перейти в наш. Это игроки, уехавшие за границу – мы привлекали их и возвращали. В частности вратаря Машу Денищич вернули из Португалии, двоих футболисток – из вильнюсского "Жальгириса". И те, кто составляет костяк команды, представляли украинские клубы.

– Насколько необычно воспринимают женский футбол люди?

– Сейчас это нормальное явление, все его воспринимают спокойно. Почему-то всем кажется, что это необычно. Возможно, многие даже задавались вопросом, почему у нас до сих пор еще нет женского футбола.

– Мы слышали от игроков украинский язык. Многие – представители западного региона?

– На сегодня фактически 90 процентов общения внутри команды на украинском языке. Я точно так же с ними общаюсь. Я вільно володію українською мовою. Да, это так, западный регион представлен больше, чем восточный.

– Клуб решил не заявляться в Высшую, а начать соревнования с Первой лиги?

– Есть спортивный принцип. Все новообразованные команды должны начинать с низших лиг. Других правил вроде бы никто еще не предлагал. Я думаю, в мужском футболе точно так же. Например, "Металлист" сегодня постепенно продвигается к элите украинского футбола. Так и здесь. Мы – новообразованная команда, поэтому только через Первую лигу. Но задача у нас – максимальная, выйти в Высшую лигу.

– За один сезон?

– Да.

– Что вы ощутили, когда вас пригласили в "Шахтер"? Расскажите немного о своей карьере, каких значительных, самых памятных успехов добились.

– На клубном уровне в Украине я работаю всего два года. До этого работал со сборными, в частности с молодежными командами Украины. Потом был приглашен возглавить молодежку Казахстана – прошел все сборные. В 2018 году по окончании контракта вернулся в Украину и два сезона возглавлял херсонский "Восход". По итогам первого года, 2019-го, был признан лучшим тренером Украины среди женских команд. Точно так же этот успех повторил и в прошлом сезоне – в 2020 году.

– Специфика работы с девушками совсем другая?

– По большому счету нет. Организационные моменты в плане построения тренировочного процесса мало чем отличаются. Единственное, что интенсивность и скорость выполнения тех или иных элементов, может быть, оставляет желать лучшего – это опять же с точки зрения зрелищности футбола. Если мы поднимем эффективность и интенсивность, я думаю, повысится и зрелищность.

– На тренировках нагрузки в данный момент чуть меньше?

– Нужно понимать, что сейчас у нас первый сбор. Мы собрались только 1 июля. Прошли медосмотр, тестирование. Функционально команда работала в двухразовом режиме буквально только четыре дня. Игроков мы собирали по крупицам из разных регионов и чемпионатов. И сроки окончания чемпионатов у всех были разные: у кого-то в мае, у кого-то в июне. Разность в функциональной готовности сегодня очевидна. Надеюсь, что к началу чемпионата, который стартует 15 августа, мы подтянемся и команда будет уже в едином функциональном состоянии.

– Еще планируете добирать игроков?

– Если будем, то только на усиление. Количественно девчонки, которые у нас есть на сегодня, могут решать задачи. Но если будут игроки с перспективой Высшей лиги и с прицелом на национальную сборную, то почему нет? Только да", - отметил Заев.