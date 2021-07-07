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Динамо - Люцерн: смотреть онлайн, видеотрансляция
Четвертый матч на сборах для чемпиона страны
Фото: ФК Динамо
Контрольный матч, 07.07.2021
"Динамо" 17:00 "Люцерн"
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