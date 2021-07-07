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Металлист 1925 - ФК Волчанск: смотреть онлайн, видеотрансляция
Харьковский клуб готовится к дебюту в элите
Фото: ФК Металлист 1925
Контрольный матч, 07.07.2021
"Металлист 1925" 18:30 ФК "Волчанск"
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