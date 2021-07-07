  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коваленко: При Каштру в Шахтере были нетяжелые тренировки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коваленко: При Каштру в Шахтере были нетяжелые тренировки

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец покинул донецкую команду зимой

Коваленко: При Каштру в Шахтере были нетяжелые тренировки

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о тренировках в "Шахтере" под руководством Луиша Каштру.

– Правда, что при Каштру были самые легкие тренировки?

– Да, нетяжелые, соглашусь. Могло быть и по одной тренировке. Но в первый год мы давали результат, а в прошлом сезоне ребятам не повезло чуть-чуть.

Но посмотрите, сколько при нем молодежи заиграло – Трубин, Додо, Судаков, Бондаренко был.

Молодежь играет? Да. Она приносила результат, где-то Тете забьет. Соломон. Результат же был", – сказал Коваленко

Напомним, что Каштру был главным тренером "горняков" в сезонах 2019/20 и 2020/21.

Читайте такжеКоваленко: В киевское Динамо никогда не перейду

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОТДУШИВДУШУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...