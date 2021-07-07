Коваленко: При Каштру в Шахтере были нетяжелые тренировки

Полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о тренировках в "Шахтере" под руководством Луиша Каштру.

– Правда, что при Каштру были самые легкие тренировки?

– Да, нетяжелые, соглашусь. Могло быть и по одной тренировке. Но в первый год мы давали результат, а в прошлом сезоне ребятам не повезло чуть-чуть.

Но посмотрите, сколько при нем молодежи заиграло – Трубин, Додо, Судаков, Бондаренко был.

Молодежь играет? Да. Она приносила результат, где-то Тете забьет. Соломон. Результат же был", – сказал Коваленко

Напомним, что Каштру был главным тренером "горняков" в сезонах 2019/20 и 2020/21.