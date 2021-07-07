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Заря хочет арендовать 20-летнего бразильского хавбека
С правом выкупа
Фото: Marcelo Cortes
Луганская "Заря" заинтересована в подписании бразильского полузащитника "Фламенго" Юри де Оливейры.
По информации Jornal O Dia, луганчане уже сделали официальное заявление относительно трансфера 20-летнего футболиста.
Украинский клуб предлагает арендовать игрока "Фламенго" U20 на год без финансовой компенсации, но с опцией выкупа за заранее определенную сумму.
Сам футболист пока не определился со своим будущем, хотя "Заря" предлагает повышение зарплаты по сравнению с той, которую он получает в нынешнем клубе.
Отметим, что на счету бразильца всего лишь два матча в составе "Фламенго". Контракт футболиста с бразильским клубом действует до конца 2022 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.
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