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Заря хочет арендовать 20-летнего бразильского хавбека

Премьер-лига
(1 голосов)

С правом выкупа

Заря хочет арендовать 20-летнего бразильского хавбека

Фото: Marcelo Cortes

Новина українською

Луганская "Заря" заинтересована в подписании бразильского полузащитника "Фламенго" Юри де Оливейры.

По информации Jornal O Dia, луганчане уже сделали официальное заявление относительно трансфера 20-летнего футболиста.

Украинский клуб предлагает арендовать игрока "Фламенго" U20 на год без финансовой компенсации, но с опцией выкупа за заранее определенную сумму.

Сам футболист пока не определился со своим будущем, хотя "Заря" предлагает повышение зарплаты по сравнению с той, которую он получает в нынешнем клубе.

Отметим, что на счету бразильца всего лишь два матча в составе "Фламенго". Контракт футболиста с бразильским клубом действует до конца 2022 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

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В статье: Заря (Луганск) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Юри де Оливейра
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Источник:
Jornal O Dia

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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
07.07.2021 в 15:58
ВОПРОСЫ- КТО ЭТО- в чем его сила два матча это большой показатель- только один плюс-молодой
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