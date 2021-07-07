Металлист 1925 просматривает экс-защитника Десны

На просмотре в "Металлисте 1925" находится центральный защитник Виталий Ермаков.

Последним клубом 29-летнего футболиста была "Десна". В минувшем сезоне УПЛ Виталий провел 16 матчей и забил 1 мяч. Также на его счету 1 поединок в Кубке Украины.

Ранее Ермаков играл за алчевскую "Сталь" и краматорский "Авангард".

Напомним, что ранее "Металлист" объявил о подписании голкипера Дениса Шелихова и полузащитника Евгения Протасова.