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Металлист 1925 просматривает экс-защитника Десны
29-летний игрок может пополнить харьковский клуб
Фото: desna.football
На просмотре в "Металлисте 1925" находится центральный защитник Виталий Ермаков.
Последним клубом 29-летнего футболиста была "Десна". В минувшем сезоне УПЛ Виталий провел 16 матчей и забил 1 мяч. Также на его счету 1 поединок в Кубке Украины.
Ранее Ермаков играл за алчевскую "Сталь" и краматорский "Авангард".
Напомним, что ранее "Металлист" объявил о подписании голкипера Дениса Шелихова и полузащитника Евгения Протасова.
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Источник:Meta-ratings
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