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Металлист 1925 просматривает экс-защитника Десны

Премьер-лига
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29-летний игрок может пополнить харьковский клуб

Металлист 1925 просматривает экс-защитника Десны

Фото: desna.football

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На просмотре в "Металлисте 1925" находится центральный защитник Виталий Ермаков.

Последним клубом 29-летнего футболиста была "Десна". В минувшем сезоне УПЛ Виталий провел 16 матчей и забил 1 мяч. Также на его счету 1 поединок в Кубке Украины.

Ранее Ермаков играл за алчевскую "Сталь" и краматорский "Авангард".

Напомним, что ранее "Металлист" объявил о подписании голкипера Дениса Шелихова и полузащитника Евгения Протасова.

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В статье: Десна (Чернигов) Виталий Ермаков Металлист 1925 (Харьков)
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