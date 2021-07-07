Селезнев тренируется в киевском Ботаническом саду - ФОТО

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, который сейчас находится без команды, поддерживает форму самостоятельно.

Так, нападающий потренировался в киевском Ботаническом саду.

"После легенькой пробежечки", — прокомментировал Селезнев свежее фото.