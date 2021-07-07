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Селезнев тренируется в киевском Ботаническом саду - ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Форвард поддерживает форму самостоятельно

Селезнев тренируется в киевском Ботаническом саду - ФОТО

koloskovalivka.com

Новина українською

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, который сейчас находится без команды, поддерживает форму самостоятельно.

Так, нападающий потренировался в киевском Ботаническом саду.

"После легенькой пробежечки", — прокомментировал Селезнев свежее фото.

Напомним, что минувшей зимой Селезнев был исключен из состава "Колоса" после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах, который возник из-за нарушения режима футболистом.

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В статье: Евгений Селезне
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Комментарии (9)
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янковский ян (Запорожье)
07.07.2021 в 18:36
Неужели. А как же слухи о чо
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2021 в 18:31
В саду между деревьев бухает?
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
07.07.2021 в 17:55
а что с ЧО
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
07.07.2021 в 18:36
Много денег хочет кормилец, за полпирожка не бегает
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
07.07.2021 в 17:05
дерево среди деревьев.
Ответить
+5
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
07.07.2021 в 17:04
Я подумал,что Ботанический сад выставил свою команду в каком то аматорском турнире))))
Ответить
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
07.07.2021 в 16:36
не поможет, петухов
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+2
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.07.2021 в 16:28
Я так бачу, він біля пивної палатки сфоткався?
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+7
-2
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ФутбольнийГеній (Рівне)
07.07.2021 в 17:01
Мабуть добре труби горіли що довелося аж бігти))
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+6
-1


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