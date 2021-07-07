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Селезнев тренируется в киевском Ботаническом саду - ФОТО
Форвард поддерживает форму самостоятельно
koloskovalivka.com
35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, который сейчас находится без команды, поддерживает форму самостоятельно.
Так, нападающий потренировался в киевском Ботаническом саду.
"После легенькой пробежечки", — прокомментировал Селезнев свежее фото.
Напомним, что минувшей зимой Селезнев был исключен из состава "
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