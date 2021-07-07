Сборники Шахтера вернулись в расположение клуба - ФОТО

Украинские сборники " Шахтера ", которые принимали участие в Евро-2020, присоединились к команде в Австрии, где "горняки" проводят свой летний сбор.

В расположение клуба прибыли Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Марлос.

Чуть ранее присоединились к команде и Георгий Судаков с Анатолием Трубиным, которые также ездили на Евро в составе сборной Украины.