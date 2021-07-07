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Сборники Шахтера вернулись в расположение клуба - ФОТО
К команде присоединились Пятов, Матвиенко, Степаненко и Марлос.
shakhtar.com
Украинские сборники "
В расположение клуба прибыли Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Марлос.
Чуть ранее присоединились к команде и Георгий Судаков с Анатолием Трубиным, которые также ездили на Евро в составе сборной Украины.
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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.07.2021 в 18:22
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0
-1
Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 17:52
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0
-2
Я так думаю... (КиЇв)
07.07.2021 в 18:18
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+3
0
Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 18:36
0
-1
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