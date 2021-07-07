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Сборники Шахтера вернулись в расположение клуба - ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

К команде присоединились Пятов, Матвиенко, Степаненко и Марлос.

Сборники Шахтера вернулись в расположение клуба - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

Украинские сборники "Шахтера", которые принимали участие в Евро-2020, присоединились к команде в Австрии, где "горняки" проводят свой летний сбор.

В расположение клуба прибыли Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Марлос.

Чуть ранее присоединились к команде и Георгий Судаков с Анатолием Трубиным, которые также ездили на Евро в составе сборной Украины.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Марлос Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.07.2021 в 18:22
Поганий знак. Це реваншизм
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0
-1
Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 17:52
Из-за Матвиенко и Марлосенко мы проиграли Эвро.Больше их не вызывать.Кроты никогда не играют в полную силу за сборную,видать им нужна другая сборная.
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0
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.07.2021 в 18:18
Джин Долбик таких как ты «токсичных» провокаторов в школе бьют и одни и другие.
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+3
0
Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 18:36
Продолжай провоцирывать провокатор подлый
0
-1


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