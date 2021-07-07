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Бойко, Сидклей и Супряга выйдут в старте Динамо на спарринг с Люцерном

Премьер-лига
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Стартовые составы команд

Бойко, Сидклей и Супряга выйдут в старте Динамо на спарринг с Люцерном

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Сегодня Динамо проведет свой заключительный матч на первом сборе в Швейцарии.

Соперником киевлян будет Люцерн.

Поединок начнется в 17:00.

Стартовый состав Динамо: Бойко - Кравченко, Шабанов, Сирота, Сидклей - Андриевский, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригес - Супряга

Отметим, что портал UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Базель Динамо (Киев)
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