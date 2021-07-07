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Бойко, Сидклей и Супряга выйдут в старте Динамо на спарринг с Люцерном
Стартовые составы команд
Фото: ФК Динамо
Сегодня
Соперником киевлян будет Люцерн.
Поединок начнется в 17:00.
Стартовый состав Динамо: Бойко - Кравченко, Шабанов, Сирота, Сидклей - Андриевский, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригес - Супряга
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